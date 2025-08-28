ConcertoPiacenza

L’incubo apocalittico di CIGNO in concerto a Piacenza per Tendenze Festival

Redazione
Redazione
35

sabato 6 settembre

L’incubo apocalittico di CIGNO in concerto a Piacenza per Tendenze FestivalCIGNO

 è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che sabato 6 settembre si esibirà dal vivo al Tendenze Festival di Piacenza per presentare l’ultimo album Buonanotte Berlinguer” pubblicato lo scorso ottobre. Un concerto, una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk, scandite da riff taglienti e ritmiche industrial.
“Buonanotte Berlinguer” è il nuovo album di CIGNO, il terzo, dopo “Morte e pianto rituale” del 2022 e “Nada! Nada! Nada!” del 2023. Tre dischi, in tre anni, dove quest’ultimo si pone come chiusura di una trilogia discografica che l’artista ha voluto portare a compimento. Come nei precedenti lavori, il cantante e chitarrista romano ha mescolato generi molto diversi tra loro, scavalcando quelli che normalmente sono considerati i confini della forma canzone. In queste tredici tracce ci sono i contenuti spiritualipoliticietici e sociali che già in precedenza aveva affrontato. Lo sviluppo di una visione personale e universale, che ha iniziato ad elaborare in direzione antitetica e che ora volge ad un epilogo. Ci sono le chitarre elettriche e i bassi distorti, come l’elettronica. Gli strumenti etnici, come i cori e il silenzio. Se beat techno e sfarzi psichedelici convivono con una spiazzante sacralitànew wave (italiana) e post punk rincorrono gli ideali dell’anarchia e del comunismo. Una ninna nanna che ti culla delicatamente fino a trascinarti in un incubo apocalittico, che cancella con lo strazio ogni punto di riferimento.

Sul palco Diego Cignitti (voce, chitarra), Ivan Chen (chitarra), Lara Boru (octapad, percussioni), Matteo Rossi (synth), Andrea Colicchia (basso synth), Tania Giommoni (voce, theremin, chitarra) e Danilo Menna (batteria).

 

sabato 6 settembre

ore 23

Tendenze Festival

Ex Caserma Cantore

Stradone Farnese, 35/39 – Piacenza

Ingresso Libero

Infoline

 

You Might Also Like

Società dei Concerti di Parma: la fisarmonica di Richard Galliano tra classica, jazz e tango
Accademia di Santa Cecilia, Brass Parade per i Family Concert
Jazz & Image Live @ Colosseo 2022, doppio appuntamento con Javier Girotto
Teatro dell’Opera di Roma, East meets West, la grande musica cinese in Italia
Incanto – Il Musical
Condividi questo articolo
Articolo precedente EXTRA Teatro Festival a Bagnaia (VT)
Articolo successivo CIRCOLO DELLA LIRICA DI PADOVA APS “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Ecco gli appuntamenti mastronautici di settembre
Spettacolo
Teatro in Campo torna in Campiello Pisani  per la sua 19ª edizione
Prosa Venezia
Le Vie del Teatro – Pratiche per la cura, l’educazione, la comunità
Ferrara Teatro
Fondazione ORT – spettacoli di Settembre
Concerto Featured Firenze