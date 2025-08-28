31 agosto 2025 h 18:15

EXTRA Teatro Festival a Bagnaia (VT)

Anonima Teatri | direzione artistica Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo

31 agosto 2025 h 18:15

Piazza Castello – Bagnaia (VT)

Domenica 31 agosto alle ore 18:15 torna “EXTRA Teatro Festival_Storie dell’altro mondo” con un imperdibile appuntamento estivo per tutta la famiglia presso Piazza Castello a Bagnaia tra performance circensi, danza e musica. “EXTRA Teatro Festival”, ideato e organizzato da Anonima Teatri è realizzato con il contributo del Comune di Viterbo e in collaborazione con AICS. La serata si aprirà con Giocolelia, spettacolo di giocoleria comico, condito di improvvisazioni e giochi con il pubblico che vi trasporteranno nel mondo del circo insieme ad Elia Bartoli, un artista eccentrico che gioca a fare il Clown. A seguire teatro e danza con le compagnie Twain physical dance theatre e Anonima

Teatri che presentano Bus Stop. Cosa succede alla fermata dell'autobus? Cosa succede in strada quando siamo circondati da sconosciuti? Le nostre comunicazioni passano quasi esclusivamente tramite i social, ma siamo ancora in grado di relazionarci guardando l’altro negli occhi? La serata si chiude in compagnia di More than notes di e con Patrizia Rossi, un concerto che trasporterà gli spettatori lontano da ogni cosa consueta e conosciuta, in un viaggio sonoro e visivo alla riscoperta di uno strumento, l’Arpa.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.

“EXTRA Teatro Festival” è un Festival multidisciplinare che si occupa di rilanciare il patrimonio culturale della nostra regione, in particolare della Tuscia. L’obiettivo è stato promuovere un luogo situato tra il mare e le colline, caratterizzato da un enorme potenziale turistico e un valore storico incommensurabile. La direzione artistica è affidata a Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo con l’obiettivo di far quindi scoprire (o ri-scoprire) i luoghi e il ricco patrimonio artistico e culturale. Gli spettacoli, dal carattere innovativo per poetica e messa in scena, si declinano in diversi linguaggi delle discipline artistiche, spaziando tra prosa, narrazione, musica, danza e nuovo circo, contribuendo così alla diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo.

INFO:

(+39) 380 146 2962 | info@anonimateatri.com | anonimateatri.com

INGRESSO GRATUITO

PIAZZA CASTELLO – Bagnaia, 01100 (VT)