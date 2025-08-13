Tracce di Umanità, Sant’Agostino e Frida: emozioni in scena Cari amici, Anche quest’anno Il Grillo Swing ha portato musica e sorrisi sotto le stelle, con una grande partecipazione di pubblico.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi queste serate speciali e agli artisti che hanno reso possibile questa edizione. Ora il nostro viaggio teatrale prosegue verso appuntamenti unici: Dal 26 al 28 agosto – Roselle

Torna Tracce di Umanità, il nostro percorso teatrale nel cuore dell’Area Archeologica di Roselle, aperta in esclusiva in notturno.

Tra le rovine illuminate dalla luna, risuoneranno le parole di Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare.

Un’esperienza irripetibile, dove teatro, poesia e bellezza si fondono in un’atmosfera magica. Sabato 30 agosto – Chiostro della Basilica di Santo Spirito

Non c’è un “allora” dove non esiste il tempo – Letture drammatizzate dall’opera di Sant’Agostino, scritte da Riccardo Ventrella e interpretate da La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Comunità Agostiniana.

A partire dalle 20.30, il pubblico potrà partecipare alla visita guidata del complesso monumentale, compresa la Sala del Capitolo, gli affreschi del Poccetti e il celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo. E a grande richiesta, dopo il successo di giugno…

Frida Kahlo: il ritratto spezzato torna con due repliche straordinarie:

9 e 10 settembre 2025 – Villa Bardini, Firenze

Scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli, lo spettacolo è un viaggio tra parole, musica e pittura per raccontare l’anima irriducibile di Frida Kahlo. I suoi quadri diventano voce, corpo e memoria, tra emozioni, tormenti e rinascita. Vi aspettiamo per un agosto e settembre ricchi di emozioni e teatro sotto le stelle.