Prosa

Tracce di Umanità, Sant’Agostino e Frida: emozioni in scena

 Dal 26 al 28 agosto – Roselle

 Dal 26 al 28 agosto – RoselleTracce di Umanità, Sant’Agostino e Frida: emozioni in scenaTRACCE DI UMANITA’ – Quinto anno di repliche per il viaggio teatrale nel Parco Archeologico di Roselle, aperta in esclusiva in notturno tra i brani di Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare. Dal 26 al 28 agosto.Due repliche straordinarie per “Frida Kahlo: il ritratto spezzato” a Villa BardiniIngresso ridotto alla mostra “Caravaggio e il Novecento”

Prosa
