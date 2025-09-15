Al via i bandi del Premio LiNUTILE del Teatro 2026

Dal palcoscenico al pubblico, un’occasione di crescita e visibilità per chi muove i primi passi nel teatro.

Il Teatro de LiNUTILE di Padova lancia la tredicesima edizione del Premio «LiNUTILE del Teatro», che nel 2026 sarà interamente dedicata ai giovanissimi. Con l’iniziativa “La mia opera prima”, il palcoscenico di via Agordat 5 diventa luogo di confronto e scoperta per compagnie teatrali e autori under 25 pronti a mettersi in gioco con le loro prime creazioni.

Nato per dare visibilità alle realtà del teatro Off, il Premio negli anni è diventato un’occasione unica di crescita e incontro. Questa edizione sceglie di puntare ancora di più sui giovani: saranno infatti loro a scrivere, ideare e presentare spettacoli e testi inediti, ma anche a selezionare i lavori in concorso attraverso la Compagnia Giovani de LiNUTILE, formata dagli allievi dell’Accademia che hanno completato il loro corso di studi.

Due le sezioni previste:

Sezione Spettacoli : aperta a gruppi e collettivi teatrali composti da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni. Gli spettacoli scelti andranno in scena a Padova tra febbraio e marzo 2026 e saranno valutati direttamente dal pubblico, che decreterà il vincitore.

Sezione Autori: riservata a chi desidera cimentarsi con la scrittura teatrale. L’opera selezionata verrà portata sul palco in forma di mise en espace dalla Compagnia Giovani entro marzo 2026.

Oltre all’opportunità di presentare il proprio lavoro davanti a una platea, i finalisti riceveranno un rimborso spese e potranno contare sul supporto organizzativo e comunicativo del Teatro de LiNUTILE. Al termine del percorso, sono previsti premi in denaro per i vincitori delle due sezioni.

“Con questa edizione – spiegano i direttori Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi – vogliamo dare ai ragazzi la possibilità non solo di esprimersi, ma anche di imparare a confrontarsi con tutte le fasi di un progetto teatrale: dalla scrittura alla scena, dalla selezione all’organizzazione. È un invito a prendere la parola e a far sentire la propria voce”.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 dicembre 2025.

Il regolamento completo e la modulistica sono disponibili sul sito www.teatrodelinutile.com.

Per informazioni: premio@teatrodelinutile.com – 049.2022907