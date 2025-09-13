EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 14 al 21 settembre

Redazione Roma
Redazione Roma
All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma

Si apre una nuova ricca settimana di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 14 al 21 settembre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONEDomenica 14 settembre 2025

16:00 – Musica Elettronica
Croccante & Angolo Trieste 2nd Edition – Dimitri from Paris
Giardini pensili

Domenica 14 settembre 2025
18:00 – Andrea Camilleri, nascita di una leggenda. Dalle prime poesie al primo Montalbano
Sala Petrassi

Lunedì 15 settembre 2025
21:00 – Roma Summer Fest 2025
Patti Smith Quartet
Cavea

martedì 16 settembre 2025
21:00 – Roma Summer Fest 2025
The Kolors
Cavea

Mercoledì 17 settembre 2025
21.00 – Roma Summer Fest 2025
Benji&Fede
Cavea

Giovedì 18 settembre 2025
21.00 – Roma Summer Fest 2025
Psicologi
Cavea

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025
Dalle 16.00 – Dissonanze 25 years celebration
Giardini pensili

mostra
Natino Chirico/Sinfonia di corpi in movimento
Dal 16 al 24 settembre e dall’1 al 9 ottobre 2025
AuditoriumArte – ingresso libero
Orario lun/ven ore 17 | 21 – sabato e domenica ore 11 | 21

CASA DEL JAZZ

Dal 14 al 16 settembre
19:30 – European Jazz’s Cool 2025
Sala Armando Trovajoli

Giovedì 18 settembre 2025
19:30 – Gaia Mattiuzzi
Fiolairé
Sala Armando Trovajoli

Sabato 20 settembre 2025
19:30 – premio Tonino Di Pasquale
IV edizione
Sala Armando Trovajoli

Domenica 21 settembre 2025
19:30 – Ravel Bolero e altre storie, prima e dopo
Sala Armando Trovajoli

