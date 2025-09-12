GRANDEZZE & MERAVIGLIE, FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2025

Domenica 14 settembre, ore 16, MODENA

Chiesa di San Pietro – FUORI ABBONAMENTO

MISSA REVEILLEZ VOUS

GUILLAUME DUFAY

Voci e strumenti dell’Ensemble Simonetta

Claudia Caffagni voce, liuto, citola, direzione

Domenica 14 settembre alle ore 16, presso la splendida cornice quattrocentesca della Chiesa di San Pietro a Modena, il Festival Musicale Estense Grandezze & Meraviglie inaugura la ventottesima edizione con il concerto “Missa Reveillez Vous”, un’esperienza unica con un’opera di rara bellezza. L’evento celebra la musica tardo-medievale e la figura di Guillaume Dufay, il cui capolavoro rivive grazie a un’attenta ricostruzione da un minuscolo manoscritto veneziano del Quattrocento. A interpretare questo gioiello musicale è l’Ensemble Simonetta, diretto da Claudia Caffagni.

La magnificenza della musica sacra tardo-medievale si svela attraverso uno straordinario lavoro di ricerca filologica. La Missa si accompagna ad altri affascinanti brani e laudi dell’epoca ritrovati nello stesso manoscritto. Il programma offre uno sguardo privilegiato su un’epoca di profonda transizione in cui le forme sacre si arricchivano di influenze e spiritualità. L’esecuzione, che unisce voci e strumenti quali vielle, flauti, organetti e percussioni, restituisce un affresco sonoro autentico e affascinante. Il concerto è il risultato di un lavoro di sperimentazione che consente di svelare nuove interpretazioni e riscoprire suoni che si credevano perduti.

L’Ensemble Simonetta, guidato da Claudia Caffagni, è una formazione di punta nel panorama della musica antica, nota per la sua profonda dedizione al repertorio pre-rinascimentale. L’ensemble si distingue per un approccio filologico rigoroso, che unisce la ricerca musicologica con una grande espressività. Il progetto musicale è in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e la Fondazione Ugo e Olga Levi.

La biglietteria è sempre disponibile in loco, e apre 30 minuti prima dell’inizio del concerto. I biglietti singoli hanno il costo intero di €15, con riduzioni a €10 e €5. Gli abbonamenti ai concerti hanno formato SLIM (10 concerti a Modena a €120, riduzioni a €80 e €30) e FULL (10 concerti a Modena e 3 a Vignola a €140, riduzioni a €100 e €35). Le riduzioni sono consultabili attraverso il sito grandezzemeraviglie.it. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili fisicamente anche presso la sede di Grandezze & Meraviglie: via Ganaceto 40B, Modena, e online attraverso il portale TicketGate, raggiungibile anche attraverso le corrispettive pagine evento sul sito di Grandezze & Meraviglie. L’acquisto degli abbonamenti per l’edizione 2025 è possibile entro e non oltre il 19 settembre.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Dipartimento dello Spettacolo, dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni di Modena e Sassuolo, dalle Fondazioni di Modena e Vignola, dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dal Museo Civico di Modena, dal mecenatismo privato tramite Art Bonus, oltre che dal contributo di pubblico pagante, soci, abbonati e privati benefattori. Sono tante le collaborazioni con agenzie culturali o associative modenesi: l’Università di Modena e Reggio Emilia, le Gallerie e la Biblioteca Estensi, l’Archivio di Stato, il Museo Civico, l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, la Fondazione Modena Arti Visive, l’Associazione Amici dei Teatri modenesi. Preziosi anche il patrocinio della Diocesi di Modena e Nonantola, del Comune di Vignola e dell’Accademia Filarmonica di Bologna. Al Festival collaborano analoghe manifestazioni italiane e organismi internazionali come il REMA, network europeo di musica antica sostenuto dalla Commissione Europea.

