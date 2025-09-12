Musei Nazionali Toscana

Le prossime iniziative in programma
Sabato 13 settembre 2025 ingresso gratuito, domenica 14 settembre apertura straordinaria pomeridiana
Visite tematiche, presentazioni e aperture straordinarie nelle Ville e residenze monumentali fiorentine
Fino al 29 settembre 2025.
Poggio a Caiano (PO) – Villa medicea di Poggio a Caiano. Aperture straordinarie serali, visite guidate e presentazione del volume “Illusione & percezione. Com’è cambiato il modo di guardare l’arte dal trompe l’oeil alla cancel culture”
Sabato 13 settembre 2025. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
Arezzo – Basilica di San Francesco. Festival “Alti Scaffali”. Incontro con Carlo Ginzburg “Indagini su Piero. Il Battesimo, il Ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino”
Domenica 14 settembre 2025, ore 21. Prevendita biglietti in corso
Cerreto Guidi (FI) – Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio. A Cerreto Guidi al via la 56ª edizione del Palio del Cerro
Fino a domenica 14 settembre 2025
Firenze – Parco di Villa il Ventaglio. “I lunedì del Ventaglio” – Aperture straordinarie e visite guidate gratuite
Lunedì 15, 22 e 29 settembre 2025, ore 8.15-18.30, Visita guidata ore 17, prenotazione obbligatoria.
Firenze – Museo archeologico nazionale. “Racconti Cuneiformi – La discesa di Inanna agli Inferi” narrati da Giovanni Calcagno.
Mercoledì 17 settembre 2025, ore 19.45. Ingresso compreso nel biglietto del museo. Posti limitati, prenotazione consigliata
L’Homme Armé – Festival FloReMus. Rinascimento Musicale a Firenze. I concerti nei Cenacoli fiorentini
Fino a giovedì 25 settembre 2025. Prenotazione consigliata