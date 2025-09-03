LA FURA DELS BAUS – Fabbrica del Vapore

dal 28 novembre
TRASGRESSIVO, RIBELLE, TOTALE: “SONS: SER O NO SER” è la nuova creazione della leggendaria compagnia catalana di teatro sperimentale LA FURA DELS BAUS che debutta il 28 novembre, in esclusiva nazionale, alla Fabbrica del Vapore di Milano.
L’opera, ispirata all’Amleto di Shakespeare, arriva per la prima volta in Italia e unisce teatro fisico, video immersivo a 360 gradi, scenografie digitali e suono surround, immergendo lo spettatore in un viaggio tra la vita e la morte, la ragione e la follia, la libertà e la responsabilità.
In piedi all’interno di un ambiente a pianta aperta, il pubblico non è più semplice osservatore ma diventa parte integrante della scena, interagendo con gli attori e vivendo da protagonista ogni momento dello spettacolo.
LA FURA DELS BAUS in SONS SER O NO SER – DAL 28 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2025 – FABBRICA DEL VAPORE – MILANO