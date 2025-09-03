TORNA INCANTI – RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA

EDIZIONE NUMERO 32 PER INCANTI – RASSEGNA INTERNAZIONALE DI TEATRO DI FIGURA



Da giovedì 9 e martedì 14 ottobre tra Off Topic, Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Antro e Giardini della Reggia di Venaria

Tocca quota 32 edizioni Incanti – Rassegna Internazionale di Teatro di Figura. Nel 2025, si svilupperà, dopo l’anteprima di lunedì 29 settembre al Cinema Massimo, tra giovedì 9 e martedì 14 ottobre tra Off Topic, Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Antro e Giardini della Reggia di Venaria.

Qualche numero per fotografare il festival. In sei giorni, sono in calendario 15 spettacoli, con cinque prime assolute, una prima nazionale e sei prime regionali, per un totale di 23 appuntamenti, comprese le repliche: invitano a riflettere sul mondo attraverso il linguaggio universale del Teatro di Figura.

Sottotitolo dell’edizione, e filo rosso che lega spettacoli e appuntamenti, Sex and Puppet. Al centro, dunque, il corpo, l’identità e la parità di genere, sessualità, relazioni e diritti, concetti fondamentali della cultura contemporanea, e spesso al centro dell’attualità.

Nel programma anche un laboratorio per famiglie per indagare e giocare con la luce e con l’ombra, in occasione della mostra di Anthony McCall, e il Progetto Cantiere (il 13 e 14 ottobre, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani) dove si lascia spazio alla creatività emergente, con un festival nel festival dedicato alle nuove generazioni che utilizzano il Teatro di Figura come linguaggio principale: quattro compagnie sono state selezionate, tra più di 20 richieste pervenute, e da maggio ad oggi sono state accompagnate nelle varie fasi di creazione.

L’edizione contempla anche quattro appuntamenti diffusi: domenica 21 settembre a Cuneo, al Complesso Monumentale di San Francesco, sabato 27 settembre a Moasca, nella Chiesa di San Rocco (Nizza Monferrato), domenica 28 settembre a Casa Gianduja a Torino e martedì 4 novembre a Novara, al Teatro Carlo Coccia.

L’edizione 2025: Sex and Puppet

Il tema che si vuole indagare – attraverso una programmazione che coinvolge compagnie affermate ed eccellenze emergenti italiane ed estere, con compagnie da Spagna e Israele – è legato al corpo, l’identità e la parità di genere, concetti fondamentali della cultura contemporanea.

«Quest’anno, con coraggio, osiamo parlare di sessualità, relazioni e diritti. Gli spettacoli proposti saranno, per la maggior parte “Vietati ai Minori”. Si tratterà di sesso, consenso, fantasie, abusi, relazioni e soprattutto donne. Il teatro può anche far arrossire, oltre a svelare ingiustizie, dare voce alle donne, chiedere conto sul consenso sessuale» dichiara il direttore artistico, Alberto Jona.

Ma non si voltano le spalle ai più piccoli: per loro, due spettacoli magici e interattivi. Uno per la primissima infanzia (0-3), l’altro per ragazze e ragazzi tra i 6 e i 12 anni – e questa volta sono gli adulti a essere vietati.

Tra i nomi forti del programma 2025, Yael Rasooly, la Compagnia Rauxa, Agrupacion Señor Serrano, Madame Paulette e Engruna Teatre. Protagoniste, quasi assolute sul palco, le donne, tolta la presenza di due soli performer uomini.

L’anteprima



Consolidata la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema con il quale si indaga il rapporto indissolubile tra figura, tecniche di animazione e stop motion.

L’anteprima del Festival sarà, così, al Cinema Massimo lunedì 29 settembre alle 20,30 con “Corti di Jan Švankmeyer“, in collaborazione con il Museo e ASIFA Italia. Un omaggio al maestro ceco del cinema surrealista che, con il suo inconfondibile stile, ha dato vita a una poetica fatta di carne, desiderio, automatismi e oggetti animati. La serata propone un percorso tra i suoi cortometraggi più iconici, scelti per raccontare il corpo come materia viva e simbolica, in un dialogo continuo tra eros e repulsione, gioco e morte: il programma è un’incursione nell’inquietudine del tangibile, nel teatro anatomico dell’animazione, alla scoperta del lato più fisico, spietato e sorprendentemente comico del teatro di figura animato.

Utilità e biglietti già in vendita

Il sito del festival è www.festivalincanti.it.

I biglietti sono già in vendita: chi li acquista entro il 21 settembre li paga 8 euro (invece di 13 o 11). Sono esclusi gli spettacoli “Anonimos” e “Univers”.

Informazioni: 011 19740267 e 376 1262179.

Incanti è un progetto di Controluce Teatro d’Ombra, con il contributo di MIC, Fondazione CRT, AC/E Accion Cultural Espanola, con il patrocinio della Città di Torino, in collaborazione con Fondazione TRG, Museo nazionale del cinema, Asifa, La Venaria Reale, Network Pagliacce, Antro, Off Topic, Dirty Talks, UNIMA Italia, Agriteatro, MusicAround, Fondazione Teatro Coccia e Art Site Fest.

Residenza Progetto Cantiere – uno spazio per la creatività emergente è inoltre vincitore dell’avviso pubblico “Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2025” della Città di Torino.