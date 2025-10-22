Il Moncalieri Jazz Festival apre la sua ventottesima edizione con una serata che ha il sapore delle grandi occasioni. Domenica 26 ottobre 2025, alle ore 18.00, l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino ospiterà un concerto speciale dedicato ai 110 anni dalla nascita di Frank Sinatra, la voce che ha fatto sognare generazioni intere e che ancora oggi incarna l’essenza stessa dell’eleganza e dell’interpretazione musicale.

Protagonista della serata sarà Gianluca Guidi, cantante e attore che porta con sé un’eredità artistica familiare e un legame profondo con Sinatra. Dopo aver già interpretato in passato spettacoli dedicati a “The Voice”, Guidi torna ora con una nuova veste, più intima e teatrale, capace di fondere musica e racconto in un omaggio che unisce memoria e attualità. La sua voce e la sua presenza scenica guideranno il pubblico attraverso un viaggio che non è solo musicale, ma anche umano, tra aneddoti e frammenti di storia personale che rendono Sinatra vicino e vivo anche oggi.

A sostenerlo ci sarà la potenza e la raffinatezza dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Steven Mercurio, con gli arrangiamenti e le orchestrazioni di Andrea Ravizza e la partecipazione di una House Band jazz. Un dialogo tra sinfonico e jazz che esalterà le sfumature di un repertorio senza tempo, da My Way a Fly me to the moon, restituendo la grandezza di un interprete che ha attraversato la musica del Novecento.

Il concerto avrà anche un forte valore simbolico: dopo anni in cui la collaborazione con la Rai ha segnato la chiusura del Festival, per la prima volta l’evento all’Auditorium inaugura il programma, spostando a Torino il baricentro dell’apertura e ribadendo la vocazione metropolitana di Moncalieri Jazz. Un inizio che unisce tradizione e innovazione, fedeltà alla storia e desiderio di guardare avanti.

Inclusione e accessibilità saranno parte integrante della serata: i brani verranno tradotti in Lingua dei Segni LIS sul palco e accompagnati da sottotitoli, per permettere anche al pubblico sordo e ipoudente di vivere pienamente l’emozione della musica. A introdurre il concerto sarà Marco Basso, critico musicale de La Stampa.

Con questo tributo a Sinatra, il Moncalieri Jazz Festival invita il pubblico a un viaggio tra mito e memoria, aprendo le porte a due settimane di musica e incontri che trasformeranno Moncalieri e Torino in capitali del jazz.

110 FRANK SINATRA

26 OTTOBRE 2025

Evento Speciale

ORE 18.00

AUDITORIUM RAI “A. TOSCANINI” DI TORINO

Indirizzo: Via Gioacchino Rossini, 15, 10124 Torino TO

Omaggio ai 110 anni di Frank Sinatra

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

Diretta da Steven Mercurio

Arrangiamenti e Orchestrazioni di Andrea Ravizza

Special Guest: Gianluca Guidi voce

House Band:

Claudio Chiara sax contralto

Valerio Signetto sax contralto

Gianni Virone sax tenore

Luca Biggio sax tenore

Gianni Alberti sax baritono

Fabio Gorlier pianoforte

Francesco Bertone contrabbasso

Gianpaolo Petrini batteria

Traduzione in Lingua dei Segni Lis Caterina Musio

Introduce la serata: Marco Basso critico musicale de ” La Stampa”