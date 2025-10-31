ProsaRoma

Centrale Preneste Teatro, Sconcerto d’amore di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani

Redazione Roma
Uno spettacolo di circo teatro per tutta la famiglia è in programma per la rassegna Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 2 novembre alle 16.30 Nando e Maila presentano Sconcerto d’amore. Acrobazie musicali di una coppia in disaccordo, Sconcerto d’amore di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Una struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, si trasforma in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.
Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Come fare per spezzare la monotonia di coppia quando il pentagramma, seppur ricco di variazioni sul tema, si riduce sempre alla stessa solfa? In modo inaspettato, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno spettatore inconsapevole, l’oggetto del desiderio per Maila.
Un concerto-commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei, fino a toccare arie d’opera e musica classica, in un crescendo di emozioni. Ogni dissonanza si risolve in piacevole armonia, con un poetico lieto fine sul trapezio.
Adatto a tutti. Il costo del biglietto è di 7 euro.
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Sconcerto d’amore
Nando e Maila
Di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani
Collaborazione artistica: Carlo Boso, Marta Dalla Via
Disegno luci e audio: Federico Cibin
Scenografie: Ferdinando D’Andria, Studio Sossai
Contributi alla ricerca sonora: Manuel Benyacar
Foto: Magali Leone, Nanni Angeli, Andrea Macchia
Produzione Compagnia: Nando e Maila ETS
Messa in scena: Luca Domenicali
Adattamento internazionale: Adrian Schvarzstein
Con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna

Domenica 2 novembre 2025 alle 16.30
Centrale Preneste Teatro
Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)
Biglietto unico: 7.00 €
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.
Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00
info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it
FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro
IG www.instagram.com/centralepreneste/

