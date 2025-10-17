Città di Nettuno, al via il Festival Interregionale UILT 2025/2026

Da ottobre a marzo 15 compagnie selezionate, Teatro Studio 8 a Nettuno

Al via la II Edizione del Concorso Teatrale “Città di Nettuno”, l’evento di punta del Festival Interregionale U.I.L.T. Centro Italia, che coinvolge le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria, con il patrocinio e il contributo del Comune di Nettuno.

La rassegna si compone di sedici spettacoli, da ottobre a marzo, messi in scena da 15 compagnie selezionate su 50 candidature ricevute a confermare l’importanza del teatro come strumento di crescita collettiva, partecipazione e identità territoriale, ma anche l’importanza della rete interregionale e del lavoro condiviso per la valorizzazione del teatro amatoriale.

A guidare l’incontro di presentazione della rassegna sono stati Giampiero Bonomo, presidente dell’associazione Liberi Teatranti & Teatranti A.P.S., e Stefania Zuccari, presidente della U.I.L.T. Lazio, che hanno illustrato le linee guida dell’edizione 2025/2026 davanti a operatori culturali, appassionati e cittadini a testimonianza di un coinvolgimento sempre più profondo della comunità intorno a un progetto che unisce arte e territorio.

Durante l’evento, oltre agli interventi in presenza, sono stati trasmessi anche videomessaggi dei Presidenti regionali UILT – Carmine Ricciardi per l’Abruzzo, Mauro Molinari per le Marche, Stella Paci per la Toscana e Aldo Manuali per l’Umbria – che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e il pieno sostegno al concorso, sottolineando l’importanza della rete interregionale e del lavoro condiviso per la valorizzazione del teatro amatoriale. Tra le 15 compagnie teatrali selezionate, ogni compagnia porterà in scena un’opera originale, coinvolgente e di alto livello, frutto di un’attenta valutazione da parte della commissione UILT.

Molto sentito l’intervento del regista e attore Gianni Isaia, che farà parte della giuria del concorso. Isaia ha espresso entusiasmo per il ritorno, dopo anni, di una rassegna che riporta in scena anche il teatro classico, con una proposta accurata, variegata e di grande valore. “Iniziative come questa – ha dichiarato – riportano il teatro al centro della vita civile, offrendo al pubblico occasioni di riflessione, emozione e bellezza. Complimenti agli organizzatori e all’amministrazione per aver creduto in questo progetto”.

Eclettico il programma che attinge a Plauto nella rappresentazione del “Miles gloriosus” nella traduzione romanesca di Pier Paolo Pasolini,“Il Vantone”, Molière con “Il malato immaginario”, Neil Simon con “La strana coppia (al femminile)”, Eduardo De Filippo con “Sabato, domenica e lunedì”, “Natale in Casa Cupiello”, “La fortuna con l’effe maiuscola” oltre a numerosi testi di drammaturgia contemporanea fra cui MentalMente (confusi) di Angelo Grieco, “A.L.D.I.L.À.” di Francesca Giardiello, “Cyrano de Bergerac. Nella bolla di un nome” di Luca Orlandi.

La rassegna, che ha preso il via l’11 ottobre e che si articola in due fasi, da, ottobre a novembre e da gennaio a febbraio, si concluderà domenica 1° marzo con la serata finale di premiazione: sede centrale della rassegna il Teatro Studio 8 – Nettuno (Via Nettuno-Velletri 8).

Le istituzioni in prima linea per la cultura

Sul palco sono intervenuti anche i rappresentanti del Comune di Nettuno, Assessore a Sport, Spettacolo, Gemellaggi e Pari Opportunità, Assessore a Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili che hanno evidenziato il ruolo del teatro come presidio sociale e culturale, capace di promuovere valori, dialogo e senso di appartenenza. “Sostenere la cultura – ha sottolineato l’Assessore Imperato – significa investire nel futuro della nostra comunità. Il teatro è un luogo vivo, in cui le storie diventano strumenti di consapevolezza e di crescita”.

L’Assessore Giardiello ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel rendere Nettuno una città aperta all’arte, in grado di dialogare con il panorama nazionale e di accogliere con orgoglio manifestazioni di rilievo come questa.

A testimonianza del coinvolgimento della cittadinanza, un partecipante tra il pubblico ha voluto prendere la parola, rivolgendosi direttamente all’Assessore Carla Giardiello, per sottolineare l’importanza di coinvolgere in modo strutturato le scuole e le nuove generazioni in un percorso di avvicinamento al teatro.

«Educare al teatro significa educare alla sensibilità, all’ascolto, alla bellezza. È fondamentale – ha affermato – che i ragazzi abbiano l’opportunità di vivere l’esperienza teatrale non solo come spettatori, ma anche come protagonisti. Solo così si forma un pubblico consapevole e una cittadinanza più viva culturalmente».

Giampiero Bonomo è intervenuto ricordando che già nella I edizione del concorso era stato attivato un progetto dedicato al coinvolgimento delle scuole, prevedendo la presenza di studenti in qualità di “giudici popolari”, con un rappresentante per ogni istituto del territorio.

«Ci abbiamo creduto fin dall’inizio – ha dichiarato – perché siamo convinti che il teatro sia uno strumento educativo potente e necessario per i giovani. Alcune scuole hanno aderito con entusiasmo, ma il percorso non è stato semplice. I ragazzi coinvolti inizialmente si sono mostrati curiosi, partecipi, ma col tempo si sono allontanati. Molti di loro, lo dico con amarezza, non avevano mai messo piede in un teatro né sapevano cosa fosse veramente il teatro. Questo ci deve far riflettere: non basta proporre, bisogna accompagnare, sostenere, crederci davvero, a partire dalle cariche istituzionali e dai dirigenti scolastici.»

Proprio per dare un segnale concreto in questa direzione, l’edizione 2025/2026 del concorso ha voluto pensare ai giovani anche attraverso un riconoscimento speciale:

Grazie alla generosa iniziativa di Dora D’Agostino, che ha messo in palio due borse di studio complete, e che abbiamo accolto con entusiasmo riconoscendone il valore e la coerenza con lo spirito del progetto, sono stati istituiti due premi dedicati al talento emergente “Under 25”: uno per la miglior attrice e uno per il miglior attore giovane. Si tratta di due borse di studio al 100% per un intero anno accademico, offerte dal Centro Artistico Internazionale “Il Girasole”, un gesto importante di fiducia nei confronti delle nuove generazioni, ma anche un’opportunità reale per chi sogna di fare del teatro una parte della propria vita.

Un intervento sincero e coraggioso, che ha aperto una riflessione profonda su quanto sia urgente riavvicinare le nuove generazioni alla cultura attraverso azioni condivise e continuative, capaci di creare un cambiamento reale e duraturo, a partire dalle scuole. Tra i presenti, anche i rappresentanti dell’associazione CittàInsieme, con Claudio e Mirella del Consiglio Direttivo, che hanno confermato la volontà di rinnovare fino a luglio 2026 la convenzione con il Teatro Studio 8, grazie alla quale i soci potranno continuare a usufruire di agevolazioni sui biglietti d’ingresso.

Un piccolo ma significativo segnale di come l’impegno culturale possa passare anche attraverso azioni concrete di sostegno e partecipazione.

Obiettivi del Concorso Teatrale “Città di Nettuno”

La seconda edizione si preannuncia come un appuntamento imperdibile, capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’esperienza culturale autentica, condivisa e profondamente radicata nel territorio.

Nettuno si conferma così città del teatro, della cultura e della partecipazione. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per iniziare insieme un viaggio fatto di emozioni, riflessioni e bellezza condivisa, nella convinzione che il teatro, oggi più che mai, sia uno spazio terapeutico per l’anima, la mente e la comunità. Spettacoli alle ore 21 (Domenica ore 18) • Info e prenotazioni: 351 3555384 – 351 3313926.

