IUC, Igudesman&Joo con CODA – The Final Show

Martedì 21 ottobre . ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza

Ad aprire la kermesse dei grandi ospiti internazionali di questa 81° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti, martedì 21 ottobre alle 20.30 in Aula Magna, sarà il celebre duo Igudesman&Joo con CODA – The Final Show. 20 anni (di follia musicale), uno straordinario viaggio nel teatro musicale per una serata imprevedibile, tra classici amatissimi e sorprendenti novità.

Il duo, che con il suo inconfondibile mix di virtuosismo, umorismo e caos creativo ha conquistato milioni di spettatori in sala e su YouTube, saluterà il pubblico dando l’addio al palcoscenico alla fine del 2025. CODA è infatti uno spettacolo che mette in luce il loro lungo viaggio musicale nel corso degli anni, ma rappresenta anche la fine di questo viaggio, dopo un anno e mezzo di festeggiamenti.

Una serata di sorprese esilaranti che accontenteranno ai fan più accaniti e i neofiti: ai classici sketch tra cui un epico duello tra Mozart e Bond, lo svelamento, forse, dell’enigmatica identità di Elisa di Beethoven, o uno studio sull’enormità delle mani di Rachmaninoff, si aggiungono delle novità tra cui, come risvegliare Puccini dal suo sonno profondo e assicurarsi che non si addormenti mai più, oppure un’ulteriore ultima trasformazione ispirata all’Estremo Oriente della loro personale versione di “I Will Survive.”

Il pubblico potrà esprimere il proprio gradimento della performance tramite con un sondaggio interattivo durante lo spettacolo.

Oltre 50 milioni di clic su YouTube hanno trasformato la follia ispirata dei musicisti IGUDESMAN & JOO in un enorme successo internazionale. Nei loro spettacoli teatrali unici e esilaranti, Aleksey Igudesman e Hyung-ki Joo combinano umorismo, musica classica e allusioni alla cultura pop. Hanno suonato con alcune delle orchestre più famose al mondo, tra cui la New York Philharmonic, la Chicago Symphony Orchestra, la L.A. Philharmonic, la London Philharmonic, l’Orchestra Tonhalle di Zurigo e l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, solo per citarne alcune. A proprio agio sia nelle sale da concerto classiche che in stadi da 18.000 posti, la contagiosa follia e virtuosismo di IGUDESMAN & JOO ha ispirato anche milioni di studenti universitari e delle scuole superiori, portando un pubblico più giovane e ampio verso la musica classica in questo periodo difficile per l’industria. Aleksey e Hyung-ki si sono incontrati all’età di dodici anni alla Yehudi Menuhin School in Inghilterra, dove sono diventati amici davanti a una porzione di fish and chips. Nel 2004, seguendo le orme di luminari come Victor Borge e Dudley Moore, hanno iniziato a creare i loro spettacoli innovativi. Da allora, molti dei musicisti più rinomati al mondo hanno chiesto di far parte del loro caos musicale, tra cui Emanuel Ax, Joshua Bell, Ray Chen, Janine Jansen, Gidon Kremer, Viktoria Mullova, Vasily Petrenko, Julian Rachlin e Yuja Wang. I due hanno anche collaborato con attori come John Malkovich – nell’album CD “You Just Have to Laugh” e nello spettacolo “The Music Critic”, che continuano a portare in tour regolarmente – così come con l’ex James Bond, Sir Roger Moore, con il quale il duo ha collaborato in diverse occasioni per UNICEF.

Come compositori, IGUDESMAN & JOO hanno pubblicato collettivamente oltre 50 opere con Universal Edition e le loro opere sono suonate da musicisti e bambini in tutto il mondo. Hanno ricevuto commissioni da varie orchestre, tra cui la Pittsburgh Symphony, la Düsseldorf Symphony, la Vienna Symphony, la Tonhalle-Orchestra Zürich, la New York Philharmonic, la Oslo Philharmonic e la Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra.

Media Partner

Per la stagione 2025|2026 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

La IUC desidera ringraziare Sapienza Università di Roma, il Ministero della Cultura, i sostenitori e tutto il pubblico

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8