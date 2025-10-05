Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 5 al 12 ottobre

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.
Tanti nuovi appuntamenti della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 5 al 12 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
APPUNTAMENTI DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2025
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Domenica 5 ottobre 2025
dalle 14.00 alle 22.00 – Maratona Beatles
Sala Sinopoli
Ingresso libero
Domenica 5 ottobre 2025
Alle 18.00 – Concita De Gregorio, Erica Mou
In mezzo a un milione di rane e farfalle
Sala Petrassi
Domenica 5 ottobre 2025
Alle 18.00 – Compagni d’arte
Proiezione del docufilm di Carlotta Bolognini e Fabio Luigi Lionello
Teatro Studio Borgna
Lunedì 6 ottobre 2025
Alle 18.30 – I semi di un massacro
Anna Foa dialoga con Paolo Di Paolo
Sala Sinopoli
Giovedì 9 ottobre 2025
Alle 19300 – Lezioni di creatività contemporanea
Carlo Ratti
Teatro Studio Borgna
Giovedì 9 ottobre 2025
Alle 21.00 – Tosca
D’Altro Canto “Il Tradimento”
Sala Sinopoli
mostra
Natino Chirico/Sinfonia di corpi in movimento
Dal 16 al 24 settembre e dall’1 al 9 ottobre 2025
AuditoriumArte – ingresso libero
Orario lun/ven ore 17 | 21 – sabato e domenica ore 11 | 21
CASA DEL JAZZ
Dal 22 settembre al 3 novembre 2025
Una Striscia di Terra Feconda
Dal 6 al 9 ottobre 2025
Jammin 2025
Festival ideato e promosso dal Saint Louis College of Music
Venerdì 10 ottobre 2025
Alle 19.30 – Jason Palmer Quartet
Sala Armando Trovajoli
Domenica 12 ottobre 2025
Alle 18.00 – Marco Guidolotti meets Fabrizio Bosso
Sala Armando Trovajoli