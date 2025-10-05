EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 5 al 12 ottobre

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.

Tanti nuovi appuntamenti della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 5 al 12 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
APPUNTAMENTI DAL 5 AL 12 OTTOBRE 2025

 

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 5 ottobre 2025
dalle 14.00 alle 22.00 – Maratona Beatles
Sala Sinopoli
Ingresso libero

Domenica 5 ottobre 2025
Alle 18.00 – Concita De Gregorio, Erica Mou
In mezzo a un milione di rane e farfalle
Sala Petrassi

Domenica 5 ottobre 2025
Alle 18.00 – Compagni d’arte
Proiezione del docufilm di Carlotta Bolognini e Fabio Luigi Lionello
Teatro Studio Borgna

Lunedì 6 ottobre 2025
Alle 18.30 – I semi di un massacro
Anna Foa dialoga con Paolo Di Paolo
Sala Sinopoli

Giovedì 9 ottobre 2025
Alle 19300 – Lezioni di creatività contemporanea
Carlo Ratti
Teatro Studio Borgna

Giovedì 9 ottobre 2025
Alle 21.00 – Tosca
D’Altro Canto “Il Tradimento”
Sala Sinopoli

mostra
Natino Chirico/Sinfonia di corpi in movimento
Dal 16 al 24 settembre e dall’1 al 9 ottobre 2025
AuditoriumArte – ingresso libero
Orario lun/ven ore 17 | 21 – sabato e domenica ore 11 | 21

CASA DEL JAZZ

Dal 22 settembre al 3 novembre 2025
Una Striscia di Terra Feconda

Dal 6 al 9 ottobre 2025
Jammin 2025
Festival ideato e promosso dal Saint Louis College of Music

Venerdì 10 ottobre 2025
Alle 19.30 – Jason Palmer Quartet
Sala Armando Trovajoli

Domenica 12 ottobre 2025
Alle 18.00 – Marco Guidolotti meets Fabrizio Bosso
Sala Armando Trovajoli

