GRANDEZZE & MERAVIGLIE, FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2025 XXVIII EDIZIONE

direzione artistica Enrico Bellei

Via Ganaceto 40b – 41121 Modena

Tel. (0039) 059 214 333 – 345 845 0413 | Fax (0039) 178 221 2854

festival@grandezzemeraviglie.it – www.grandezzemeraviglie.it

Martedì 14 ottobre, ore 21, VIGNOLA

Rocca, Sala dei Contrari

HÄNDEL A ROMA E LONDRA

Serena Peroni soprano, Giuseppe Falciglia oboe

Ensemble Vicetia Musicalis

Fabio Missaggia violino e concertazione

Martedì 14 ottobre alle 21.00, nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, Grandezze & Meraviglie presenta il concerto “Händel a Roma e Londra”, che getta luce sul percorso creativo di Georg Friedrich Händel, esplorando due importanti fasi della sua carriera musicale: la giovanile esperienza romana e quella londinese, che lo consacrò. Il programma accosta la cantata “Ero e Leandro”, del 1707, e i Concerti Grossi dell’Opera III, pubblicati nel 1734 a Londra. Il viaggio in Italia fu un’esperienza molto formativa, ma le dinamiche commerciali di una città culturalmente vivace come Londra gli diedero la possibilità di esplorare nuove risorse compositive. L’esecuzione è affidata all’Ensemble Vicetia Musicalis, diretto dal violino concertatore Fabio Missaggia, con i solisti Serena Peroni, soprano e Giuseppe Falciglia, oboe.

Händel aveva vent’anni quando scese a Roma, con un preciso scopo formativo: all’inizio del Settecento, l’Italia vantava una tradizione musicale di altissima qualità, non solo operistico/vocale, ma anche strumentale. Händel si formò con Corelli, Scarlatti e Pasquini, esponenti illustri di quella tradizione. La cantata “Ero e Leandro” è uno dei frutti di questa esperienza, una rilettura del mito che si nutre del patetismo italiano, che il compositore, audacemente, chiude con un recitativo. Insieme a questo capolavoro si propongono i Concerti Grossi dell’Opera III, pubblicati a stampa a Londra, che, lontani dall’imitazione dello stile di Corelli, intrecciano trame sonore singolari, creando un dialogo serrato tra strumenti che esalta l’energia pulsante degli archi e il lirismo intenso dei solisti.

L’Ensemble Vicetia Musicalis è un’emanazione del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Vicenza, un’istituzione pionieristica in Italia nella prassi esecutiva storicamente informata. Fin dai primi anni Novanta, l’ensemble si è distinto per la sua missione di unire la ricerca musicologica alla performance su strumenti originali, esibendosi in contesti storici e festival di prestigio in tutta Europa. L’esperienza di Fabio Missaggia, violinista concertatore, e la vocalità dei solisti Serena Peroni e Giuseppe Falciglia, contribuiscono a restituire l’intensità e la ricchezza drammatica della musica di Händel con rigore e profonda sensibilità.

La biglietteria è sempre disponibile in loco, e apre 30 minuti prima dell’inizio del concerto. I biglietti singoli hanno il costo intero di €15, con riduzioni a €10 e €5. Le riduzioni sono consultabili attraverso il sito grandezzemeraviglie.it. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili fisicamente anche presso la sede di Grandezze & Meraviglie: via Ganaceto 40B, Modena, e online attraverso il portale TicketGate, raggiungibile anche attraverso le corrispettive pagine evento sul sito di Grandezze & Meraviglie.

È possibile prenotarsi: www.grandezzemeraviglie.it – tel. 059 214333

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Dipartimento dello Spettacolo, dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni di Modena e Sassuolo, dalle Fondazioni di Modena e Vignola, dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dal Museo Civico di Modena, dal mecenatismo privato tramite Art Bonus, oltre che dal contributo di pubblico pagante, soci, abbonati e privati benefattori. Sono tante le collaborazioni con agenzie culturali o associative modenesi: l’Università di Modena e Reggio Emilia, le Gallerie e la Biblioteca Estensi, l’Archivio di Stato, il Museo Civico, l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, la Fondazione Modena Arti Visive, l’Associazione Amici dei Teatri modenesi. Preziosi anche il patrocinio della Diocesi di Modena e Nonantola, del Comune di Vignola e dell’Accademia Filarmonica di Bologna. Al Festival collaborano analoghe manifestazioni italiane e organismi internazionali come il REMA, network europeo di musica antica sostenuto dalla Commissione Europea.

INFORMAZIONI e prenotazioni 059214333

e-mail: info@grandezzemeraviglie.it sito internet: www.grandezzemeraviglie.it Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413