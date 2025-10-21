Sabato 1 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Il Teatro Rina e Gilberto Govi

Presenta

NESSUNO COME TE, GRAZIE PINO

Peppe Quintale

Sabato 1 novembre alle ore 21 al Teatro Govi di Genova

Pino Daniele, con la sua musica e i suoi versi, è stato fonte inesauribile di ispirazione per generazioni di artisti. La sua voce ha raccontato un’ identità collettiva, l’orgoglio di un popolo che si riconosceva nel suo talento e si nutriva della sua forza espressiva.

È riuscito a portare nel mondo una certa “Napoli”, fatta di verità, ritmo e poesia. Ma Pino è andato oltre: ha superato ogni barriera, geografica e stilistica, diventando patrimonio di tutti.

Peppe Quintale, come molti altri, ha imparato a suonare e a cantare con lui e grazie a lui. A distanza di anni, gli rende omaggio con questo concerto-spettacolo dal vivo, arricchito da un brano inedito scritto di suo pugno: Nisciuno comm’ ’a ttè. un tributo sincero, un grazie sentito, nel linguaggio

più vero che Pino conosceva: la musica.

Con Nessuno come te, grazie Pino, Quintale unisce le sue anime – quella di interprete, di uomo di spettacolo e di musicista – in un progetto che è al tempo stesso personale e collettivo, nato dal cuore e rivolto a tutti coloro che hanno amato, e continuano ad amare, Pino Daniele.

Con Peppe Quintale sul palco:

Tonino Scala – pianoforte e tastiere

Paolo Lucchese – chitarre

Vanni Patriarca – basso

Marco Porritiello – batteria

Biografia di Peppe Quintale



Peppe Quintale, è attore, autore, comico e conduttore televisivo. Dopo una lunga esperienza nei circuiti teatrali e cabarettistici, diventa noto al grande pubblico con programmi come Le Iene, Guida al campionato e Ciro, il figlio di Target, distinguendosi per ironia tagliente e grande presenza scenica. Parallelamente alla carriera televisiva, porta avanti da anni una profonda passione per la musica, in particolare per il repertorio napoletano d’autore. Proprio questa passione lo ha portato a partecipare a The Voice Senior, dove ha riscosso grande apprezzamento per la sua interpretazione intensa e autentica.

Appuntamento sabato 1 novembre al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P.Pastorino 23 r.

Biglietti da 17 a 20 € + diritti di prevendita disponibili sul sito internet del Teatro Govi al link Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707 Mail: biglietteria@teatrogovi.it Web: www.teatrogovi.com