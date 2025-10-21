Prima di Stagione venerdì 14 novembre 2025 ore 21.00
Stagione Teatrale Orsogna 2025/2026
Teatro Comunale “Camillo De Nardis”
Nella splendida cornice del teatro Camillo De Nardis di Orsogna, recentemente rinnovato e ristrutturato, è stata presentata giovedì 16 ottobre, la nuova stagione di stagione di prosa curata da I Guardiani dell’Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto. “Siamo molto felici per la ripresa delle attività teatrali e per questa stagione prestigiosa – evidenza entusiasta il Sindaco di Orsogna, Andrea Marinucci. “Da sempre e in particolar modo sosteniamo il teatro, fiore all’occhiello della nostra Comunità, in sinergia con Zenone Benedetto. Ci auguriamo tanti successi e prosperità anche per gli anni a venire!” La rassegna teatrale accompagnerà il pubblico fino alla primavera 2026 e proporrà spettacoli che prediligono la coralità degli allestimenti scenici. A inaugurare la stagione un duo d’eccezione venerdì 14 novembre h 21.00: Claudio Insegno e Federico Perrotta con lo spettacolo “Stanlio & Ollio”, commedia musicale che racconta la vita artistica e personale della coppia comica più famosa del mondo. Il secondo appuntamento è venerdì 5 dicembre h 21.00 con lo spettacolo “ A Mirror”, un elettrizzante
thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina che affronta temi come libertà di parola, l’autoritarismo e la censura con Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori e con loro Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu.
Un quartetto affiatato e irresistibile allieterà il terzo spettacolo della stagione “Vicini di casa”, venerdì 6 febbraio 2026 h 21.00, una commedia libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo e invita lo spettatore a riflettere su pregiudizi e tabù.In scena, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Graditissimo ritorno a Orsogna quello di Enzo Decaro venerdì 20 febbraio 2026 h 21.00 con “L’avaro immaginario”, spettacolo scritto, diretto e interpretato dallo stesso Decaro che racconta il viaggio di una compagnia di comici napoletani. L’opera mescola elementi di commedia, tragedia e malinconia e
offre una riflessione sul teatro e sulla vita. Sul palco con Decaro, Nunzia Schiano, Luigi Bignone, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo, Ingrid Sansone e Giorgio Pinto.
Il quinto appuntamento è venerdì 13 marzo 2026 h 21.00 con una celebre attrice, la talentuosa e ironica Marisa Laurito, con lo spettacolo “Persone naturali e strafottenti”, una tragicommedia cruda,poetica ed esilarante che esplora le vite di personaggi solitarie in unappartamento, tra cinismo, ironia e surrealismo, con la Laurito nel ruolo di una figura femminile centrale. Con lei sul palco Giancarlo
Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir. Una suite al Plaza di New York e tre coppie che vivono situazioni diverse: questa la premessa della
commedia deliziosa e brillante che chiude in bellezza la stagione di prosa, “Plaza Suite”, domenica 12 aprile 2026 h 21.00. In scena Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio tra problemi di coppia, imbarazzi, incomprensioni e incidenti comici. È possibile acquistare i biglietti per ogni singolo spettacolo o sottoscrivere un abbonamento albotteghino del Teatro Comunale “Camillo De Nardis” di Orsogna e online sul circuito Ciaotickets.
www.teatroorsogna.it
www.iguardianidelloca.it
www.ciaotickets.it
Oltre alla stagione di prosa, il teatro Camillo de Nardis proporrà anche una stagione dedicata ai bambini e alle famiglie con la rassegna “Racconti D’Inverno 2025/2026 – A teatro con mamma epapà”, spettacoli teatrali fuori abbonamento, concerti e tanto altro ancora.
Mi auguro che anche quest’anno il nostro modo di proporre Teatro possa sedurre il nostro attento e stimatissimo pubblico.
Zenone Benedetto
Direttore artistico I Guardiani dell’Oca
Ente gestore del Teatro Comunale “C. De Nardis” di Orsogna
TARIFFE BIGLIETTERIA:
ABBONAMENTO PLATEA
ABBONAMENTO INTERO € 135
ABBONAMENTO RIDOTTO € 120
ABBONAMENTO GALLERIA € 90
RIDOTTO OVER 70/UNDER 20
BIGLIETTI SINGOLI
PLATEA INTERO € 27
PLATEA RIDOTTO € 23
GALLERIA POSTO UNICO € 18
RIDOTTO OVER 70/UNDER 20
ORARI BIGLIETTERIA
LUNEDI – MARTEDI 10.00 – 13.00
MERCOLEDI 15.30 – 18.00
GIOVEDI – VENERDI 10.00 – 13.00
I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito ciaotickets www.ciaotickets.com.
Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279