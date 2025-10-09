Rebibbia: la Città invisibile, Spettacolo teatrale multimediale ispirato alle Opere di Italo Calvino

Teatro Olimpico – Piazza Gentile da Fabriano 17 - Roma - 22 ottobre 2025 ore 11:30

“Rebibbia: la Città invisibile” è uno spettacolo teatrale multimediale che verrà presentato al Teatro Olimpico di Roma il 22 ottobre 2025 alle ore 11:30 nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Lo spettacolo nasce dai Laboratori d’Arte in carcere e si ispira all’opera di Italo Calvino in occasione del 40°anniversario della scomparsa del grande Autore. È prodotto dall’Associazione Ottava Arte con la Regia di Laura Andreini e Francesca Di Giuseppe. Coinvolge i detenuti, gli ex detenuti e il personale della Polizia Penitenziaria di Rebibbia. Gli interpreti sul palco sono i veterani del Teatro Libero di Rebibbia Juan Dario Bonetti, Giacomo Silvano, Marcello Lupo, Leonardo Ligorio e Maurizio Montepaone. Con loro, sullo schermo, i volti e le voci di chi ancora sta scontando la pena. Con la partecipazione straordinaria di Alessandro Marverti e dell’Ispettore Capo della Polizia penitenziaria Cinzia Silvano. Videoriprese di Paolo Modugno. Animazioni di Alessandro De Nino. Produzione di Fabio Cavalli per Ottava Arte.

I prigionieri della Città invisibile tornano a visitare i luoghi della loro memoria infantile, quando tutto attorno era Casa, sia che fosse il mostro architettonico del Corviale a Roma oppure la fragile catapecchia dei nonni profughi da Sarajevo. Ogni cosa attorno portava il nome di Itaca, città miraggio, città ragnatela dalle cui maglie è difficile fuggire. La Città invisibile che ora abitano sopravvive nutrita da quei ricordi di ragazzi, già reduci a vent’anni, già sconfitti prima ancora di distinguere l’amico dal nemico.

Arte e poesia aiutano a comprendere che Casa non è un luogo fisico da raggiungere ma uno stato mentale da riconoscere e costruire grazie a parole nuove. Come suggerisce Calvino: «c’è qualcosa che cerca di uscire dal silenzio, di significare attraverso il linguaggio, come battendo colpi su un muro di prigione». L’invocazione che proviene dal carcere funziona come un SOS in codice Morse: compito dell’arte è setacciare le parole, raccogliere le metafore e trasmettere il battito che viene dall’interno.

Il Progetto si svolge in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – C.C. Roma Rebibbia N.C. È sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, “Progetto Speciale 2025” e dalla Regione Lazio. Il Progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Col Patrocinio del Presidente della Commissione Cultura della Camera. Si ringrazia per la collaborazione il Municipio Roma IV.

IL CONTESTO DI REBIBBIA

Dal 2003, il Teatro del Carcere di Rebibbia N.C. è un punto di riferimento nazionale e internazionale nelle pratiche di reinserimento delle persone detenute attraverso percorsi d’arte e cultura. L’esperienza nasce e prosegue come una vera accademia di spettacolo, dimostrando che un “altro carcere” è possibile. I laboratori teatrali, cinematografici e di arti digitali hanno coinvolto oltre 2000 detenuti, con la collaborazione di professionisti di alto livello, ospitando oltre 100.000 spettatori esterni grazie a performance, incontri, festival di teatro e cinema, eventi in live streaming. Il Teatro di Rebibbia si è affermato come avamposto culturale nella zona Tiburtina di Roma, Municipio IV, riconosciuto anche nella Mappa dei Teatri della Capitale.

L’ORARIO DI INIZIO SPETTACOLO ALLE ORE 11:30 È PENSATO PER FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI. LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E GRATUITA. E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE NOMINALE ALL’INDIRIZZO REBIBBIAFESTIVAL@GMAIL.COM

COME RAGGIUNGERE IL TEATRO OLIMPICO CON I MEZZI PUBBLICI

Il Teatro Olimpico ha sede nel quartiere Flaminio di Roma, in Piazza Gentile da Fabriano 17.

Metro

La fermata Metro piú vicina é FLAMINIO, linea A. Dalla fermata della Metro utilizzare il tram linea 2 fino al capolinea Mancini. Da li camminare per 500mt.

Autobus

Linee con fermata nei pressi del Teatro : 220, 232, 233, 280, 301, 446, 48, 910, 911

Tram: 2

Per info e contatti: rebibbiafestival@gmail.com – 069079216 – https://www.ottavaarte.eu/