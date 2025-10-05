Opera

Semperoper Dresden, Eleonora Buratto è Alice nel Falstaff di Verdi

Alice © Semperoper Dresda / Jochen Quast

Inaugurazione di stagione della Semperoper Dresden 5, 8, 12, 15, 17, 24 ottobre

Eleonora Buratto interpreta Alice nel Falstaff di Verdi, inaugurazione di stagione della Semperoper Dresden in scena il 5, 8, 12, 15, 17, 24 ottobre.

È difficile descrivere l’interesse e la gioia che provo ogni volta che affronto un nuovo ruolo o ne riprendo uno più volte portato in palcoscenico: accade che quella parte diventi la mia preferita e questa sensazione aiuta il buon esito della prova – spiega Eleonora BurattoAncora di più se mi richiamano per cantare come Alice in Falstaff, un’opera sublime, divertente ma profonda che ho avuto il privilegio di affrontare sin dagli inizi della mia carriera. È il Verdi che ti sconvolge, la risata malinconica di chi – oramai vecchio – ha capito la vita e ha compassione per la vanità degli adulti e tanta tenerezza per i giovani, i loro sogni e la loro purezza. Cantare come Alice è una prova lirica straordinaria, visto che parliamo di una scrittura vocale matura e direi perfetta. Ma interpretare Alice è ancora più stimolante, una delle sfide teatrali più impegnative: quella di dimostrare come l’intelligenza e l’astuzia suggeriscano le trame giuste per dare una lezione alla vanità maschile. In questa nuova produzione firmata da Damiano Michieletto e diretta dal Maestro Daniele Gatti mi ritrovo nell’amata Semperoper Dresden, un teatro che mi offre sempre stimoli intensi e gratificanti”.

