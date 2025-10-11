The Square teatro per un novembre pieno di energia

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

The Square teatro, improvvisazione e danza per un novembre pieno di energia

Un mese di grandi emozioni attende il pubblico di The Square, lo spazio culturale fiorentino che continua a proporre una programmazione vivace e trasversale tra teatro, comicità, improvvisazione e danza urbana. Novembre si apre con un omaggio al cinema italiano e si chiude con un’esplosione di energia e creatività giovane.

Il mese si apre sabato 1 e domenica 2 novembre con Francesco Nuti, la storia di un grande talento, interpretato da Nicola Pecci, scritto e diretto da Valerio Groppa con le musiche di Giovanni e Francesco Nuti.

Lo spettacolo ripercorre con delicatezza e intensità la vita del grande attore e regista toscano, restituendone le passioni, i successi e le fragilità attraverso parole e musica. Il 4 novembre appuntamento mensile con la stand-up comedy del gruggo Comici miei Il 6 e 7 novembre arriva Dove sta la poesia?, conferenza comica di e con Alessandro Riccio, accompagnato da Elisa Vitiello e prodotto da Tedavì 98. Riccio trasforma la formula della “lezione spettacolo” in un momento di puro intrattenimento culturale, tra filosofia, risate e riflessioni sulla poesia quotidiana, ispirandosi ai grandi divulgatori come Barbero e Galimberti. Sabato 8 novembre, doppia replica per Testemiste Show + Play firmato Areamista: un format di improvvisazione teatrale dove il pubblico è protagonista e ogni spettacolo nasce sul momento, in un gioco collettivo di fantasia e ritmo. Dal 12 al 16 novembre il palco si tinge di noir con Iene, cani da rapina, liberamente ispirato a Le Iene di

Quentin Tarantino, per la regia di Massimo Alì e la produzione Teatro a Manovella. Un cast corale – Gabriele Lunghi, Luigi Fiorentino, Gabriele Giaffreda, Giulio Mayer, Marco Natalucci, Alessandro Bonacasa, Leonardo Venturi – dà vita a un intenso adattamento teatrale che restituisce la tensione e la potenza del capolavoro cinematografico

Sabato 29 novembre, torna Areamista con Sushi – Cruda improvvisazione su letto di riso!, spettacolo dal ritmo serrato e tutto da gustare, dove la comicità nasce “a crudo” direttamente sul palco, tra invenzione e gioco.

Infine, domenica 30 novembre, chiude il mese Let’s Jam – Serata Urban, a cura di Luv Dance Movement, una serata di danza urbana che celebra la libertà del corpo e l’energia collettiva, tra hip hop, house e freestyle.

The Square

via Domenico Cirillo 1R, Firenze

contact@thesquarefirenze.it – T. 338 4790437 – thesquarefirenze.it

THE SQUARE – PROGRAMMA NOVEMBRE 2025

Sabato 1 novembre ore 20.45

Domenica 2 novembre ore 16.45

FRANCESCO NUTI, LA STORIA DI UN GRANDE TALENTO

con Nicola Pecci – regia di Valerio Groppa

Musiche di Giovanni e Francesco Nuti

Un viaggio nella vita e nell’arte di un grande protagonista del cinema italiano.

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre ore 20.45

DOVE STA LA POESIA? – Vademecum per viver sazi e sorridenti

di e con Alessandro Riccio, con Elisa Vitiello – Produzione Tedavì 98

Una brillante conferenza comica che unisce cultura, ironia e riflessione.

Sabato 8 novembre – doppia replica ore 19.30 e 21.30

TESTEMISTE SHOW + PLAY

Areamista

Spettacolo di improvvisazione teatrale dove tutto nasce dal momento e dal pubblico.

Da mercoledì 12 a sabato 15 novembre ore 20.45

Domenica 16 novembre – doppia replica ore 16.45 e 20.45

IENE, CANI DA RAPINA

liberamente ispirato a Le Iene di Quentin Tarantino – regia di Massimo Alì

Produzione Teatro a Manovella

Un noir teatrale che restituisce sul palco la tensione e la potenza del film cult.

Sabato 29 novembre – doppia replica ore 19.30 e 21.30

SUSHI – Cruda improvvisazione su letto di riso! Areamista Comicità e fantasia in uno show di improvvisazione teatrale “servito a crudo”.

Domenica 30 novembre ore 16.45

LET’S JAM – Serata Urban

a cura di Luv Dance Movement

Una jam di danza urbana tra hip hop, house e freestyle.

The Square Abbonamento a 5 spettacoli € 50,00

