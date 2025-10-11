Historia del amor dell’Agrupación Señor Serrano inaugura il Festival delle Colline Torinesi

Lo spettacolo “Historia del amor” dell’Agrupación Señor Serrano, in scena al Teatro Astra di Torino, si colloca come un’apertura di prestigio nell’ambito del Festival delle Colline Torinesi – Torino Creazione Contemporanea, che nel 2025 celebra l’importante traguardo della trentesima edizione. Trent’anni di attività dedicati alla ricerca, alla creazione contemporanea e all’importazione delle più significative avanguardie teatrali internazionali, di cui l’Agrupación Señor Serrano rappresenta uno degli esempi più fulgidi. Il lavoro, con la regia e drammaturgia di Àlex Serrano e Pau Palacios, è una disamina dell’amore attraverso il filtro mitologico di El Dorado e le ossessioni della contemporaneità, condotta in uno spazio scenico a metà tra un laboratorio e una discarica. La sua forza non risiede solo nel tema, ma soprattutto nella sperimentazione linguistica che la compagnia catalana ha saputo portare sulla scena, elevando l’uso del media a vero e proprio co-protagonista. In “Historia del amor”, l’elogio va all’uso sapiente e drammaturgico del video dal vivo, del performance e degli oggetti, in un meccanismo scenico che si costruisce e si decostruisce davanti allo spettatore. La compagnia non si limita a proiettare immagini pre-registrate, ma utilizza la telecamera e lo schermo come strumenti di interpolazione in tempo reale della realtà scenica, creando un codice dove l’immagine digitale e il corpo dell’attrice Anna Pérez Moya sono in costante dialogo e conflitto. L’intelligenza risiede nel modo in cui questo live video agisce quasi da lente di ingrandimento o da alter-ego cibernetico, deformando il percepito e costringendo il pubblico a interrogarsi sulla veridicità dell’esperienza dell’interprete e del mito stesso dell’amore. Questo approccio posiziona l’Agrupación Señor Serrano come erede di quella straordinaria scuola spagnola (catalana in particolare) che, a partire dagli anni ’80 con compagnie come La Fura dels Baus, ha ridefinito la scena internazionale attraverso l’uso radicale di nuovi linguaggi, nuove tecnologie e l’abolizione del confine tra pubblico e performer. Mentre La Fura ha eccelso nell’uso del corpo, della meccanica, e dei grandi eventi (come l’utilizzo del web e di spazi non convenzionali), l’Agrupación Señor Serrano si distingue oggi per un’indagine più focalizzata sull’interazione tra la scena, l’oggetto e i nuovi media digitali – inclusa l’interpolazione dell’immagine con riferimenti all’Intelligenza Artificiale come metafora della decodificazione del reale – mantenendo viva la tradizione di un teatro che non teme di essere sporco, caotico e tecnologicamente avanzato per raccontare l’uomo contemporaneo. È la sintesi tra il mito di ieri (El Dorado) e la tecnologia di oggi (video e AI) a rendere “Historia del amor” un’esperienza teatrale di ineludibile attualità, pienamente in linea con lo spirito innovatore che celebra i 30 anni del Festival delle Colline Torinesi.

Visto giovedì 9 ottobre 2025

Teatro Astra – Torino

Historia del amor

