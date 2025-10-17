domenica 26 ottobre

THEAMA TEATRO – Epicamente – in Basilica Palladiana

Il progetto – realizzato con il sostegno del bando “Fabbrichiamo cultura” del Comune di Vicenza – si sviluppa in tre incontri nell’Aula Polifunzionale della Basilica Palladiana nel mese di ottobre 2025

“Epicamente”: domenica 26 ottobre in Basilica Palladiana tra mito, letteratura moderna e architettura con l’appuntamento “Ercole e Achab-L’architettura del destino”

Siamo arrivati all’ultimo dei tre appuntamenti di “Epicamente”, progetto a cura di Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE, CSV-Positive radio, Ensemble Vicenza Teatro, Obiettivo Danza, Liceo Pigafetta e realizzato con il sostegno del bando “Fabbrichiamo cultura” del Comune di Vicenza. Per tre domeniche mattina di ottobre si sono svolti speech e performance nell’Aula polifunzionale della Basilica Palladiana: il tema è stato quello di un grande mito coniugato con la letteratura moderna, senza tralasciare il suo rapporto con l’architettura, l’arte, il teatro e la danza. Domenica 26 ottobre ore 10:30 sarà il turno di “Ercole e Achab-L’architettura del destino” con speech di Anna Zago, Daniela Caracciolo, Giovanni Galla, performance teatrale di Aristide Genovese e Piergiorgio Piccoli e performance musicale di Thierry Di Vietri. Il personaggio della mitologia greca Ercole/Eracle e il Capitano Achab (protagonista del romanzo “Moby Dick” di Herman Melville) si trovano accomunati da una spinta ossessiva che li conduce ai confini dell’umano. In entrambi i casi l’impresa – le dodici fatiche del primo e la caccia alla balena bianca del secondo – è solo in apparenza un compito eroico. In profondità si tratta di un percorso interiore e distruttivo, una sfida contro i limiti naturali, morali e divini. L’ossessione si manifesta anche nello spazio che abitano o attraversano entrambi, specchio della loro mente in preda al delirio.

Ingresso gratuito

prenotazione consigliata: info@theama.it – 0444.322525