UNDERDOGS Vol. 1’

|
Il nuovo progetto include una raccolta di dieci tracce tratte dal repertorio di autori noti e meno conosciuti della scena blues, country e folk americana.
Il duo emiliano, composto da Fabio Mora (voce) e Fabio “Bronski” Ferraboschi (chitarra), ha all’attivo tre album: Naif (2014), 2 (2016), entrambi pubblicati per Busker, e 50/50 (2018), uscito per Merlone / AZ Press.
Prima di intraprendere questo percorso artistico parallelo, i due musicisti hanno militato per ventidue anni nella band pop-rock italiana I Rio, rispettivamente come voce e basso.
Dal 2014 Mora & Bronski si dedicano a una ricerca musicale personale che unisce il fascino dei grandi classici americani con brani inediti, muovendosi con naturalezza tra blues, folk e canzone d’autore.
Il loro sound, costruito inizialmente su una base essenziale di strumenti acustici, battiti di mani e stomp, ha cominciato a evolversi già nel disco 50/50, dove compaiono le prime contaminazioni elettroniche tra break-beat e campionamenti.