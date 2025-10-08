A sette anni di distanza dalla loro ultima uscita discografica, Mora & Bronski tornano sulla scena con Underdogs Vol. 1, il loro quarto album. Il nuovo progetto include una raccolta di dieci tracce tratte dal repertorio di autori noti e meno conosciuti della scena blues, country e folk americana. Il duo emiliano, composto da Fabio Mora (voce) e Fabio “Bronski” Ferraboschi (chitarra), ha all’attivo tre album: Naif (2014), 2 (2016), entrambi pubblicati per Busker, e 50/50 (2018), uscito per Merlone / AZ Press. Prima di intraprendere questo percorso artistico parallelo, i due musicisti hanno militato per ventidue anni nella band pop-rock italiana I Rio, rispettivamente come voce e basso. Dal 2014 Mora & Bronski si dedicano a una ricerca musicale personale che unisce il fascino dei grandi classici americani con brani inediti, muovendosi con naturalezza tra blues, folk e canzone d’autore. Il loro sound, costruito inizialmente su una base essenziale di strumenti acustici, battiti di mani e stomp, ha cominciato a evolversi già nel disco 50/50, dove compaiono le prime contaminazioni elettroniche tra break-beat e campionamenti. ­ ‘UNDERDOGS Vol. 1’: L’ALBUM Con Underdogs Vol. 1, i due artisti si spingono ancora oltre questa sperimentazione, presentando una raccolta di sole cover – da Hank Williams a Freddie King – che non si limita a rendere omaggio alla tradizione americana e afroamericana. Le canzoni, pur rispettandone le strutture originali, vengono reinterpretate con un approccio sonoro e ritmico innovativo. Il fruscio dei vecchi vinili si intreccia a chitarre e voci immerse in una distorsione analogica che richiama i classici della Chess o della Vee-Jay Records, ma con l’aggiunta di elementi ritmici post-moderni: dai break-beat anni ’90 all’afro-house contemporanea. Il risultato è un melting pot sonoro che non stravolge la tradizione, ma la rinnova, aprendola a nuove possibilità espressive. Il titolo Underdogs fa riferimento a quei brani dimenticati o poco noti, ma ricchi di potenziale, che grazie a queste nuove versioni potrebbero vivere una seconda vita. Questo primo volume lascia intuire che il progetto potrebbe proseguire con ulteriori capitoli. Intanto, Mora & Bronski ripartono da qui, pronti a portare in giro per il mondo le loro canzoni e dare voce ai loro “Underdogs”. ­ ­ LINK UTILI Facebook: www.facebook.com/moraebronski

Instagram: www.instagram.com/morabronski

YouTube: www.youtube.com/@ morabronski5995