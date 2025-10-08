Quando un mondo a soqquadro ci ricorda la bellezza di una vita autentica: uno spettacolo onirico

e magico per piccini che fa riflettere anche i grandi

sabato 11 ottobre, ore 17

domenica 12 ottobre, ore 17

rassegna Prima a teatro

SOQQUADRO

di e con Danila Barone, Dario Garofalo, Paolo Piano

scene Simona Panella e Valentina Albino

costumi Aurora Damanti

disegno luci Tea Primiterra

musiche Antonio Giannantonio

coreografia Karen Fantasia

regia Danila Barone e Dario Garofalo

produzione Atp Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale – Teatro del Piccione

Prato, 8 ottobre 2025 – La routine quotidiana di due adulti, una vita fin troppo ordinata, l’incontro con una pozzanghera un po’ strana e un’avventura surreale. «Soqquadro», è proprio il caso di dirlo: quello che andrà in scena sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 17, sarà uno spettacolo magico, onirico e divertente per il giovane pubblico seduto su morbidi cuscini disposti sul palco, secondo la formula della rassegna «Prima a teatro».

Uno spettacolo, quello prodotto dal Teatro del Piccione e dai Teatri di Pistoia, che ruota intorno a una parola speciale e unica nella combinazione di suoni, evocando disordine e sconvolgimento. Anzi, di più: ciò che era sotto va sopra e viceversa. Un piccolo gioiello nel panorama del teatro ragazzi che si rivolge ai bimbi dai 3 anni ma che, in realtà, parla a tutti perché ci racconta come riconnettersi con la propria voce di bambino restituisca stupore e meraviglia alla vita quotidiana, a beneficio delle persone e alle relazioni.

In «Soqquadro» l’acqua diventa la porta d’accesso verso un mondo capovolto, un passaggio magico attraverso il quale Alba e Aldo, la coppia di protagonisti in scena, scivolano in un luogo onirico, fatto di luci, colori e sensazioni che una volta conoscevano. Attraverso la leggerezza del gioco, la loro vita tornerà a essere sorprendente, liberata dai rigidi binari in cui si era incanalata: lo spettacolo diventa così un inno alla poesia della vita, attraverso le scoperte dell’infanzia.

In scena Danila Barone, Dario Garofalo e Paolo Piano, la regia è di Danila Barone e Dario Garofalo: la loro creazione ha vinto prestigiosi premi, fra cui l’anno scorso il Fit Festival di Lugano e la speciale menzione «Eolo Awards 2025» fra le migliori produzioni di teatro ragazzi, con la motivazione che «attraverso gli occhi cattura cuore e ragione, portando a una lettura universale che parla intimamente a ognuno di noi».

La rassegna «Prima a teatro» proseguirà il fine settimana successivo con «Tuono, il mio vicino gigante» (18 e 19 ottobre), con cui entreremo nelle pagine dell’autore svedese Ulf Stark, con il suo universo immaginifico, per sfidare paure e pregiudizi grazie a una storia curiosa e divertente. A teatro anche i piccolissimi in età di nido con l’ultimo appuntamento in chiusura di rassegna, «Tip Toe/ in punta di piedi», di e con Aurora Candelli, produzione de La Piccionaia (25 e 26 ottobre). Gli ultimi due spettacoli saranno in scena al Ridotto.

Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle 17: il biglietto d’ingresso costa 5 euro per bambini, 10 per adulti. Biglietti su Ticketone, circuito Boxoffice o in biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Info: www.politeamapratese.it

Teatro Politeama Pratese | Via Garibaldi 33 | 59100 PRATO

+39 0574 603758 | ufficiostampa@politeamapratese.it | www.politeamapratese.it