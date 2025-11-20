Dal 5 al 10 dicembre

25 anni di River to River Florence Indian Film Festival, a Firenze il meglio della cultura indiana

Dal 5 al 10 dicembre al Cinema La Compagnia di Firenze, film in anteprima europea e italiana, incontri tematici e ospiti internazionali, nell’ambito della 50 Giorni di Cinema

L’edizione 2025 esplora le dinamiche familiari, i conflitti tra tradizione e modernità, la questione di genere, l’ambientalismo e le identità in evoluzione, con uno sguardo attento al cinema d’autore, alle produzioni indipendenti e ai grandi successi Bollywood

Il festival inaugura con la commedia campione di incassi “Metro in Dino”,

dell’acclamato regista Anurag Basu, a Firenze per presentare il film insieme agli altri ospiti

“Dilwale Dulhania Le Jayenge” di Aditya Chopra, la più iconica storia d’amore del cinema hindi e unica pellicola a essere stata proiettata per un periodo record di 1009 settimane in un cinema indiano, sarà il film di chiusura del festival

Conto alla rovescia per il 25° River to River Florence Indian Film Festival, unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia e alla cultura del subcontinente indiano, dal 5 al 10 dicembre al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) e in altri spazi della città.

La manifestazione, diretta da Selvaggia Velo e organizzata sotto l’egida di Fondazione Sistema Toscana, con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze e Ministry for Information and Broadcasting, festeggia i 25 anni con sei giorni di cinema (e non solo), tra anteprime europee e italiane, ospiti internazionali, incontri tematici, cooking show e una mostra fotografica.

L’edizione 2025 esplora le dinamiche familiari, i conflitti tra tradizione e modernità, la questione di genere, l’ambientalismo e le identità in evoluzione, con uno sguardo attento al cinema d’autore, alle produzioni indipendenti e ai grandi successi Bollywood.

Il programma completo è sul sito www.rivertoriver.it.

Il festival si inaugura venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 con la prima volta sul grande schermo della commedia “Metro in Dino”del regista campione di incassi Anurag Basu, che parteciperà alla serata con partner, istituzioni, sponsor e ospiti, tra cui l’Ambasciatrice dell’India in Italia Vani Rao.

Sequel della commedia “Life in a..Metro” (proiettato a River to River nel 2007) sempre di Basu, il film è un omaggio all’attore Irrfan Khan (recentemente scomparso e ospite di River to River nel 2014) figura chiave della prima pellicola e promotore di questo secondo “episodio”. Ambientato nelle quattro metropoli indiane Nuova Delhi, Mumbai, Bangalore e Calcutta e scandito da un cast d’eccezione tra cui gli attoriAnupamKher, Neena Gupta e Konkona Sen Sharma, il film intreccia storie di amore e di famiglie attraverso le storie di tre diverse generazioni di donne che sfidano le tradizioni matrimoniali. Il regista incontrerà il pubblico in sala al termine della proiezione.

La chiusura, mercoledì 10 dicembre ore 20.30, celebrerà il trentennale della storia d’amore più famosa di Bollywood che ha ridefinito il genere del romance: “Dilwale Dulhania Le Jayenge” (1995) di Aditya Chopra. Considerato dalla critica uno dei film più iconici e influenti della storia del cinema indiano, acclamato dal grande pubblico internazionale e conosciuto anche con la sigla “DDLJ”, è l’unico film ancora presente nella programmazione del cinema “Maratha Mandir”di Mumbai, sala famosa per aver proiettato la pellicola per un periodo record di 1009 settimane dal 1995 al 2015. Vincitore di 10Filmfare Awards e del National Film Award – i due premi cinematografici più prestigiosi in India – il film, che racconta la travagliata storia d’amore che nasce tra due giovani indiani cresciuti a Londra, durante un viaggio in Europa, ha influenzando due generazioni di spettatori e registi, consacrando gli attori Shah Rukh Khan e Kajol come divi di Bollywood.

Durante tutta la settimana, gli spettatori potranno visitare i corner di Care to Action, attiva dal 1991 in India per offrire a bambini e ragazzi un’istruzione di qualità, supportare le donne ne cammino verso l’autonomia e l’emancipazione e collaborare con le comunità per un futuro di sviluppo economico e sociale sostenibile, la libreria Brac, che proporrà testi dedicati alla cultura indiana e al cinema, e ascoltare Radio Amblè On Air, con letture di grandi classici e audiolibri selezionati tra i quali anche “Notturno Indiano” di Tabucchi, “Shantaram” di Gregory David Roberts, “Siddharta” di Hermann Hesse.

Il River to River Florence Indian Film Festival si svolge con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India, sotto l’egida di Fondazione Sistema Toscana nell’ambito del programma 50 Giorni di Cinema a Firenze, è parte della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, iniziativa ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, realizzata grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.Con il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze e Ministry for Information and Broadcasting. Sponsor: Salvatore Ferragamo, Jina e Badiani. Partner tecnici: Accademia Italiana, Hotel Roma, Brac, Amblè, Cib’aria, Nura, Diligentia, Pocket Films. Media Partner: Mymovies.it, Firenze Spettacolo, Informacittà e Novaradio.

River to River Florence Indian Film Festival promuove la sostenibilità ambientale, riducendo rischi e impatti tramite scelte responsabili e uso corretto delle risorse.

River to River Florence Indian Film Festival si impegna a tutelare l'ambiente, riducendo rischi e impatti, tramite scelte responsabili che limitino il suo impatto ambientale e promuovano l'efficientamento energetico, l'utilizzo responsabile delle risorse e il corretto smaltimento dei rifiuti.

INGRESSI

Pomeridiano: singolo 5,00 €; completo: 7,00 € (include le proiezioni pomeridiane del giorno scelto)

Serale: intero 7,00 €; ridotto 6,00 € (studenti DAMS, Pro. Ge. A.S, soci Coop, soci Arci, clienti Amblè , possessori biglietto Museo Salvatore Ferragamo). Giornaliero: 12,00 €. Abbonamento completo: 45,00€

I biglietti sono in vendita alla cassa del cinema e online su www.cinemalacompagnia.ticka.it

