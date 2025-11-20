Dal 26 novembre a 5 dicembre 2025
ANGELO DURO
HO TRE BELLE NOTIZIE
TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Dal 26 novembre a 5 dicembre 2025
Dopo il grande successo riscosso con “Sono cambiato”, spettacolo che ha registrato
oltre 120 sold out in Italia e all’estero, Angelo Duro torna sul palco del TAM Teatro
Arcimboldi con il suo nuovo spettacolo “Ho tre belle notizie”, con il quale potrà solo
confermare il suo straordinario talento comico
A seguito dell’apprezzamento ottenuto al cinema con il film “Io sono le fine del mondo”,
Angelo Duro riprende l’attività teatrale dal vivo, portando in scena uno spettacolo che
ha già registrato oltre 60 sold out in tutta Italia.
Attore, personaggio televisivo e comico di grande ironia, Angelo Duro sorprenderà
ancora una volta il pubblico con le sue “belle notizie”. Appuntamento al TAM Teatro
Arcimboldi per scoprire insieme quali novità e sorprese riserverà questo nuovo
spettacolo.
Lo show è prodotto nuovamente dalla sua società Da Solo Produzioni.
TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Viale dell’Innovazione 20 – Milano
Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it
website: www.teatroarcimboldi.it
facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano
instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano
BIGLIETTERIA:
– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18
ANGELO DURO – HO TRE BELLE NOTIZIE
Dal 26 novembre al 5 dicembre 2025 ore 21.00
BIGLIETTI
Platea Bassa Gold € 39,13 + prevendita (€ 45,00 prevendita inclusa)
Platea Bassa € 39,13 + prevendita (€ 45,00 prevendita inclusa)
Platea Alta € 34,80 + prevendita (€ 40,00 prevendita inclusa)
I Galleria € 30,43 + prevendita (€ 35,00 prevendita inclusa)
II Galleria € 26,10 + prevendita (€ 30,00 prevendita inclusa)
PREVENDITE
Biglietti disponibili su
Biglietteria TAM: https://teatroarcimboldi.eventim-inhouse.it
TICKETONE: www.ticketone.it