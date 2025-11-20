Dal 26 novembre a 5 dicembre 2025

ANGELO DURO

HO TRE BELLE NOTIZIE

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Dal 26 novembre a 5 dicembre 2025

Dopo il grande successo riscosso con “Sono cambiato”, spettacolo che ha registrato

oltre 120 sold out in Italia e all’estero, Angelo Duro torna sul palco del TAM Teatro

Arcimboldi con il suo nuovo spettacolo “Ho tre belle notizie”, con il quale potrà solo

confermare il suo straordinario talento comico

A seguito dell’apprezzamento ottenuto al cinema con il film “Io sono le fine del mondo”,

Angelo Duro riprende l’attività teatrale dal vivo, portando in scena uno spettacolo che

ha già registrato oltre 60 sold out in tutta Italia.

Attore, personaggio televisivo e comico di grande ironia, Angelo Duro sorprenderà

ancora una volta il pubblico con le sue “belle notizie”. Appuntamento al TAM Teatro

Arcimboldi per scoprire insieme quali novità e sorprese riserverà questo nuovo

spettacolo.

Lo show è prodotto nuovamente dalla sua società Da Solo Produzioni.

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

ANGELO DURO – HO TRE BELLE NOTIZIE

Dal 26 novembre al 5 dicembre 2025 ore 21.00

BIGLIETTI

Platea Bassa Gold € 39,13 + prevendita (€ 45,00 prevendita inclusa)

Platea Bassa € 39,13 + prevendita (€ 45,00 prevendita inclusa)

Platea Alta € 34,80 + prevendita (€ 40,00 prevendita inclusa)

I Galleria € 30,43 + prevendita (€ 35,00 prevendita inclusa)

II Galleria € 26,10 + prevendita (€ 30,00 prevendita inclusa)

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

Biglietteria TAM: https://teatroarcimboldi.eventim-inhouse.it

TICKETONE: www.ticketone.it