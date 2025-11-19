L'”Eco di un battito” aprirà le feste natalizie al Politeama

La Scuola di Ballo del Teatro Politeama di Catanzaro aprirà le festività natalizie portando in scena il prossimo 8 dicembre, alle ore 19.00, lo spettacolo “Eco di un Battito”, un viaggio emozionale attraverso la danza classica e neoclassica. “Ricercare la propria dimensione interiore per raccontare le più profonde emozioni dell’animo. Il battito di un cuore come scintilla che dà forza alla vita; un ritmo interiore come emozioni che generano speranza e nutrono il cuore”, così afferma il Direttore Artistico della Scuola di Ballo, Giovanni Calabrò, che ha scelto di mettere in scena un lavoro che esalta la bellezza e la potenza dell’amore, sentimento primario per il sorriso dell’anima, per l’armonia del cuore e per la magia di un nuovo giorno.

Lo spettacolo, che vede come protagonista l’amore, sarà un omaggio alla speranza e alla gioia di vivere, in un momento dell’anno in cui si celebra il Natale, festa dell’amore e del puro sentimento. I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita a partire da domani mercoledì 19 novembre, alle ore 10.00, presso la biglietteria del Teatro Politeama di Catanzaro o sul circuito liveticket

La Scuola di Ballo del Teatro Politeama di Catanzaro è una delle più importanti realtà culturali della città, con una storia di successi che l’hanno consacrata a livello nazionale e internazionale. La scuola ha, infatti, ottenuto numerosi premi e riconoscimenti per le sue produzioni. Nata nel 2023, la scuola offre un percorso formativo completo e di alta qualità, con l’obiettivo di far crescere nuove generazioni di ballerini e coreografi in grado di confrontarsi con il panorama internazionale. Gli allievi hanno la possibilità di partecipare a spettacoli, eventi e concorsi di riconosciuta caratura e di lavorare con maestri e coreografi di acclarata fama. I vertici della scuola di ballo, nell’invitare la città alla serata dell’8 dicembre, hanno voluto esprimere un ringraziamento particolare al Sindaco e Presidente della Fondazione Politeama, Nicola Fiorita, che ha creduto fortemente nella nascita di questa realtà, sostenendo l’arte della danza e i tanti giovani talenti che danno valore al territorio di Catanzaro.