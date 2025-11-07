Concerti: 7 e 8 novembre 2025 – ore 20:30 – Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma

MISSA IUBILAEA

Messa del Giubileo – Shalom per sei voci maschili e ensemble di venti musicisti

Una messa contemporanea per il XXI secolo

Composizione: Samir Amarouch

Durata: ca. 45 minuti

Commissione dei Pieux Établissements de la France à RomeUna messa per il Giubileo:

è questa la sfida lanciata dai Pieux Établissements e dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede per l’Anno Santo 2025. I testi millenari del rito cristiano sono stati affidati a Samir Amarouch, ex pensionnaire di Villa Medici e oggi nome affermato della musica contemporanea.

Con Missa Iubilaea, Amarouch propone un percorso sonoro che interroga la fede, la parola, il gesto del perdono. Un’opera che rifugge ogni facile estetismo per restituire all’ascoltatore un’esperienza profonda, quasi fisica, del sacro.

Il titolo secondario dell’opera, Shalom, evoca un momento emblematico: una donna anziana che, davanti alla violenza, risponde con una stretta di mano e una sola parola, “shalom”. Un gesto semplice, ma potentissimo, che diventa chiave di lettura dell’intera composizione.

A interpretare questa nuova messa saranno musicisti provenienti dalla Francia e l’ensemble Organum, diretto da Marcel Pérès – figura di spicco nel panorama della musica medievale, che per l’occasione accetta la sfida del contemporaneo.

La partitura si sviluppa attraverso i testi liturgici (Kyrie, Gloria, Alleluia, Sanctus, Agnus Dei) intrecciando scrittura vocale a cappella e momenti strumentali. Amarouch si ispira a polifonie tradizionali (corse, georgiane, albanesi, pygmee) e tecniche vocali contemporanee, esplorando nuove risonanze e armonie.

L’organico strumentale include flauti, trombe, tromboni, percussioni, due arpe, clavicembalo, organo e tre contrabbassi. L’assenza di elettronica è una scelta estetica e spirituale: ogni suono nasce unicamente dal gesto dell’interprete, in un’acustica pura.

Gli strumenti sono disposti secondo simbolismi trinitari e riferimenti all’Apocalisse di san Giovanni, creando un paesaggio sonoro dinamico e immersivo.

Samir Amarouch

Nato in Francia nel 1991, Samir Amarouch si è formato tra Parigi e Roma. Dopo studi in composizione al CNSMDP e una residenza a Villa Medici (2022–2023), ha collaborato con importanti ensemble e orchestre internazionali. Vincitore del Premio Ernst von Siemens (2020) e di numerosi altri riconoscimenti, ha fondato nel 2022 il collettivo s·a·m·pl·e.

Marcel Pérès

Organista, compositore e musicologo, Marcel Pérès è una figura centrale nel rinnovamento dell’interpretazione della musica medievale. Fondatore dell’ensemble Organum e del CIRMA, ha ricevuto il titolo di Officier des Arts et des Lettres e il prestigioso Premio Léonard de Vinci.

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, è un’istituzione francese che dal 1803 ha sede presso Villa Medici, una villa del XVI secolo circondata da un parco di 7 ettari che sorge sul Monte Pincio, nel cuore di Roma. Ente pubblico nazionale dipendente dal Ministero della Cultura, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici adempie oggi a tre missioni complementari: accogliere artisti, creatori e ricercatori di alto livello in residenza per soggiorni lunghi – della durata di un anno –, o più brevi; realizzare una programmazione culturale e artistica che integri tutti i campi delle arti e della creazione e che si rivolga a un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il suo patrimonio architettonico e paesaggistico e le sue collezioni.

Il direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è Sam Stourdzé.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un ente del Ministero della Cultura Francese.