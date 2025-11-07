10 novembre, ore 21 | Nuovo Rifredi Scena Aperta

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

PREMIO HYSTRIO SCRITTURE DI SCENA

Situazione Drammatica – Fratelli Benedetti

con (in o. a.) Maddalena Amorini, Davide Diamanti, Sebastiano Spada

in collaborazione con Hystrio Festival

Il Teatro della Toscana collabora con Hystrio Festival, importante iniziativa per la promozione, il sostegno e il riconoscimento della creatività giovanile in ambito teatrale, realizzando al Nuovo Rifredi Scena Aperta, lunedì 10 novembre, ore 21, una serata dedicata alla lettura scenica di Fratelli Benedetti di Bianca Tortato, testo vincitore del Premio Hystrio-Scritture di Scena 2025, rivolto ad autori entro i 35 anni e promosso da Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale.

La lettura è realizzata in collaborazione con il regista Tindaro Granata e l’Associazione Situazione Drammatica/Progetto Il Copione, con protagonisti Maddalena Amorini, Davide Diamanti, Sebastiano Spada.

Al termine, si aprirà un confronto diretto con il pubblico in cui la stessa autrice dialogherà apertamente sui temi e sulle scelte della propria scrittura, insieme a Tindaro Granata e a Claudia Cannella, direttrice artistica di Hystrio Festival.

Fratelli Benedetti è un dramma contemporaneo che esplora la complessità dei legami familiari e le diverse percezioni di una stessa realtà. Attraverso una serie di confessionali, i tre protagonisti – tre fratelli, Adriana, Renzo e Franco, un’ex terrorista rossa rinchiusa in prigione da trent’anni, un architetto ricco, ma privo di empatia, e un uomo fragile e depresso – ripercorrono le loro storie, raccontando la propria versione degli eventi che hanno segnato la vita di ciascuno e della loro famiglia.

«Tre fratelli, una sorella dal passato nella militanza armata: la storia di una famiglia “come ne esistono tante” e come tante vengono raccontate. Il tema ad alto rischio di ripetizione di stereotipi e di retorica viene invece trattato con intelligente maestria dall’autrice, che sceglie un punto di vista originale (e volutamente parziale) e una narrazione non realistica, attraverso una scrittura intrigante, chiara, razionale ed emotiva»

Motivazione della giuria del Premio Hystrio-Scritture di Scena 2025

Situazione Drammatica/Progetto Il Copione è un progetto curato da Tindaro Granata, nato con la vocazione di scoprire e promuovere autori e autrici teatrali contemporanei italiani che, testimoni del tempo in cui vivono, ne osservano e registrano i mutamenti e le contraddizioni, l’evoluzione e le crisi, ponendo a noi domande sull’oggi, lasciando a coloro che verranno un’eredità scritta della società presente.

Nuovo Rifredi Scena Aperta

Via Vittorio Emanuele II, 303

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

Biglietti

Posto unico € 5

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto.

Consulta le convenzioni aggiornate sul sito web.

Biglietteria

Aperta dal lunedì al sabato, ore 16 – 19

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria.

Online su teatrodellatoscana.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket

Punti Vendita Vivaticket

