il 14 novembre presso il Teatro Milanollo di Savigliano

“La traviata” del duo Scacchetti – Garattini Raimondi

Un allestimento dell’Impresa Lirica Tamagno in scena il 14 novembre al Teatro Milanollo di Savigliano, con Aleksandrina Mihaylova (Violetta Valery), Rino Matafú (Alfredo Germont) e Antonino Giacobbe (Giorgio Germont).​

All’interno del Circuito Lirico Piemontese 2025, a cura dell’impresa Lirica Tamagno, la prossima opera in scena sarà “La traviata” di Giuseppe Verdi, in scena il 14 novembre presso il Teatro Milanollo di Savigliano, alle ore 20.45, Lo spettacolo è co-prodotto da Lirica Tamagno e Camponeschi & Music Arts Production.

Dal punto di vista della messinscena del dramma verdiano in tre atti, sarà Davide Garattini Raimondi a porre la sua firma, anche se la regia sarà ripresa da Barbara Palumbo

Dirigerà l’Orchestra Bartolomeo Bruni il M. Sirio Scacchetti mentre Entela Kulla istruirà il Coro Lirico Francesco Tamagno.

Le scene e i costumi sono di Danilo Coppola, il disegno luci è di Paolo Vitale mentre Barbara Palumbo cura le coreografie del corpo di ballo Arteka.

Il cast prevede il soprano Aleksandrina Mihaylova nei panni di Violetta Valery, affiancata dal tenore Rino Matafú (Alfredo Germont) e il baritono Antonino Giacobbe (Giorgio Germont).

Romina Cicoli è Flora Bervoix, Erika Fornero Annina, Fabio Sabadini Gastone, Davide Canepa il Barone Douphol, Denis Bongiovanni il Marchese d’ Obigny, Samuele Sparacio il Dottor Grenvil.

Completano il cast Gabriele Barinotto un commissionario, Gino Sforza Giuseppe e Bruno Savoia un domestico.

“«La traviata» di Verdi offre una grande varietà di scelte interpretative, per la quantità di elementi spesso contrastanti che ha al suo interno e che ne costituiscono il fascino: c’è l’eleganza del salotto ma anche la bramosia degli incontri galanti, ci sono i momenti di effusione sinfonica ma anche quelli di grande drammaticità scenica, c’è la coralità grandiosa delle feste ma anche l’intimità di Violetta, degli altri personaggi e delle loro relazioni. La mia idea è sicuramente quella di dare risalto dramma verdiano con l’attenzione alla parola, agli accenti, alle intenzioni soprattutto e alle psicologie dei personaggi. Ha un fascino particolare in quest’opera “il pianto” reso durante l’opera in più modi, sia con grande concitazione che con languido ma profondo lirismo.

L’orchestrazione è ricca di dettagli che puntellano questi sentimenti in particolar modo con figurazioni ritmiche che rappresentano dolori ed ansie, scritte per richiamare i battiti del cuore o degli spasimi di dolore.

Sarà mia intenzione far risaltare questi elementi e far immergere il nostro pubblico dentro gli sviluppi di questo capolavoro dell’opera lirica”, dichiara il M. Scacchetti.

Nelle note di regia Davide Garattini Raimondi precisa: “Cerco una Traviata intima e viscerale, con una forte attenzione ai contrasti visivi e alla contemporaneità del dramma. All’interno di uno spazio scenico, ogni elemento visivo rispecchia le emozioni e le dinamiche dei personaggi, mantenendo al contempo l’eleganza e la pulizia della narrazione.

Nel primo atto, l’uso del bianco e nero, insieme alla figura delle spose che rappresentano per Violetta una sorta di sogno irraggiungibile, suggerisce fin dall’inizio la tensione tra desiderio e realtà. La sua impossibilità di vivere una storia d’amore convenzionale è resa palpabile, ma l’arrivo di Alfredo porta una speranza di realizzazione, facendo sembrare tutto possibile, anche se solo per un breve istante.

Il secondo atto è strutturato come una sorta di dualismo: la parte destra è nera e rappresenta la parte più fredda e disillusa della vita di Violetta, mentre la parte sinistra è bianca ed è il rifugio del romanticismo, con l’immagine del letto matrimoniale che evoca la promessa di una felicità che sfida la realtà. I personaggi che si spostano tra queste due aree fisiche simboleggiano il gioco di emozioni contrastanti, la tensione tra l’illusione e il disincanto che guida l’intera drammaturgia.

Il terzo atto, che sembra quasi essenziale e spoglio, fa esplodere la tragedia. La scelta di uno spazio scarno e freddo sembra voler rendere la solitudine e la sofferenza di Violetta non solo fisica, ma anche emotiva. Il pubblico, colpito da questa austerità visiva, condivide il silenzio e la solitudine di Violetta, che culmina in un finale tanto crudele quanto inevitabile.

In questo modo, cerco una Traviata dove i contrasti visivi non solo raccontano la storia, ma amplificano le emozioni dei personaggi, rendendo l’opera una riflessione intensa e moderna sulla fragilità dei sogni e sull’ineluttabilità della tragedia”.

“Il Circuito Lirico Piemontese 2025, a cura dell’impresa Lirica Tamagno, rappresenta un importante progetto di diffusione culturale volto a promuovere l’opera lirica sul territorio della Regione Piemonte. Grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, il progetto favorisce la circuitazione di produzioni di qualità nei teatri storici piemontesi, favorendo inoltre il debutto di giovani professionisti del settore. In questo quadro si inserisce la messa in scena de “La traviata” di Giuseppe Verdi, un allestimento curato e minimale; una lettura scenica capace di dialogare con il pubblico contemporaneo”, afferma il Direttore Artistico Giuseppe Raimondo.

La recita de “La traviata” ha come main partners il Ministero della Cultura, il Comune di Savigliano, la Fondazione Crs Savigliano, la Banca Crs Savigliano, la Fondazione Crt di Torino, la Regione Piemonte e la Camera di Commercio di Cuneo.

I biglietti di ingresso all’opera verdiana, il cui costo varia da € 25 per la platea e i palchi, a € 22 per la galleria e loggione, possono essere acquistati a questo URL https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-traviata-savigliano. È possibile acquistarli anche presso la Libreria Messaggi, sita in via Torino, 70 a Savigliano.

L’allestimento prevede un’altra recita il 22 novembre al Teatro Municipale di Casale Monferrato, alle ore 20.30.

Per info si può contattare la produzione scrivendo a liricatamagno.to@gmail.com o chiamando il 3890606202.