Teatro Kopó di Roma, Mille guai per Gianburrasca

Un classico senza tempo torna sul palco: “Mille guai per Gianburrasca” al Teatro Kopó di Roma

Preparatevi a risate e guai a non finire! Il Teatro Kopó di Roma è lieto di annunciare l’arrivo di uno spettacolo imperdibile per tutta la famiglia: “Mille guai per Gianburrasca”, un’esilarante rilettura delle turbolente avventure del celebre Giannino Stoppani. L’appuntamento è in Via Vestricio Spurinna 47 per due repliche da segnare in calendario:

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 16:30 – Domenica 30 novembre 2025 alle ore 11:00

Un uragano di guai, ieri come oggi

Lo spettacolo porta in scena le vicende del vivace Giannino, il ragazzino di nove anni protagonista del suo celebre “Giornalino”. Le sue esilaranti e involontarie disavventure dimostrano quanto un bambino di inizio Novecento non sia poi così diverso dai bambini di oggi.

Giannino Stoppani ha un cuore d’oro e le migliori intenzioni, ma quando decide di agire, il disastro è sempre assicurato! Le sue “buone intenzioni” si traducono regolarmente in piani ingegnosi che finiscono per sconvolgere la vita degli adulti, guadagnandogli di diritto il meritato e altisonante titolo di Gian Burrasca.

Un’occasione perfetta per i genitori di riscoprire un classico amato e per i più piccoli di conoscere un personaggio che è l’incarnazione della vivacità e della fantasia bambina, mostrando che un’inarrestabile energia non conosce epoche.

️ Informazioni e Prenotazioni

Lo spettacolo è consigliato a famiglie e bambini dai 4 anni.

Cosa: “Mille guai per Gianburrasca”

Dove: Teatro Kopó, Via Vestricio Spurinna 47, Roma

Quando: sabato 29 novembre 2025 (ore 16:30) e domenica 30 novembre 2025 (ore 11:00)

Si consiglia l’acquisto anticipato. Per informazioni sui biglietti e orari, contattare il Teatro Kopó o visitare il sito web ufficiale.