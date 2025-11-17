Teatro Kopó, Heidi va in Città

Il 22 e il 23 novembre a Roma

Al Teatro Kopó arriva lo spettacolo musicale per famiglie “Heidi va in Città”

Il celebre personaggio di Johanna Spyri rivive sul palco in una nuova, emozionante avventura che affronta i temi universali del cambiamento e dell’adattamento.

Heidi è la bambina che tutti conoscono e amano: dalle guance rosse e lo sguardo vispo, è l’emblema della vita semplice e autentica che trascorre sulle magnifiche montagne, legata da un rapporto meraviglioso con il suo nonno.

Ma la vita della piccola montanara è destinata a cambiare.

Un giorno, la zia Dete la porta nella moderna e frenetica città di Francoforte. Qui, Heidi non solo farà la conoscenza di Clara, una nuova amica, ma avrà l’opportunità di imparare a leggere e scrivere, aprendo le porte a un mondo di conoscenze finora inesplorato.

Quale vita piacerà di più alla nostra Heidi? Sarà in grado di adattarsi al ritmo incalzante della città moderna, o il richiamo dei pascoli e delle vette sarà troppo forte?

“Heidi va in Città” è una rappresentazione toccante e divertente che esplora il valore dell’amicizia, l’importanza dell’istruzione e il conflitto interiore tra il desiderio di nuove scoperte e la nostalgia per le proprie radici. A dare vita ai personaggi saranno le talentuose attrici Francesca e Simona Epifani.

Potrete assistere a questa emozionante avventura al Teatro Kopó, in Via Vestricio Spurinna 47 in zona Numidio Quadrato.

Le date e gli orari previsti sono:

• Mercoledì 22 Novembre alle ore 16.30

• Giovedì 23 Novembre alle ore 11.00