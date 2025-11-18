Teatro Olimpico, Fame – il musical

Dal 27 al 30 novembre il nuovo spettacolo di Luciano Cannito per la stagione dell'Accademia Filarmonica Romana

Al Teatro Olimpico per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, dal 27 al 30 novembre in scena il musical che ha appassionato intere generazioniSaranno Famosi

è stato uno dei fenomeni televisivi più iconici e amati di sempre. Ma è stato anche un film cult e un musical di successo internazionale. La storia racconta la vita degli allievi e degli insegnanti della prestigiosa scuola di Performing Arts di New York: un gruppo di giovani talenti alle prese con sogni, sacrifici, sfide, amori e delusioni. Una narrazione che continua a emozionare e ispirare generazioni di spettatori, diventando un simbolo di passione e determinazione nel mondo dello spettacolo.

Un vero e proprio mito della cultura pop, un titolo entrato nell’immaginario collettivo come sinonimo del desiderio di realizzare i propri sogni artistici. Un racconto fatto di duro lavoro, competizione, sudore, passione, cadute e successi.

Fabrizio di Fiore Entertainment e FdF GAT portano in scena una nuova, travolgente versione del musical al Teatro Olimpico, dal 27 al 30 novembre, per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana: uno spettacolo energico, intenso e coinvolgente, che include la celebre canzone premio Oscar Fame, insieme a una colonna sonora rinnovata, con arrangiamenti moderni e nuove coreografie, firmate da un team di professionisti della TV e del teatro musicale italiano.

La regia e l’adattamento sono affidati a Luciano Cannito, che unisce la sua esperienza internazionale di regista e coreografo per dare vita a una messa in scena dinamica e attuale. L’azione si sposta dagli anni ’80 ai giorni nostri, rendendo lo spettacolo più vicino e riconoscibile per il pubblico contemporaneo, in particolare per le nuove generazioni.

Le coreografie portano la firma di Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scenografie sono curate da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi. La direzione musicale è di Giovanni Maria Lori, con arrangiamenti di Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro e Maurizio Sansone: nomi di spicco nel panorama del musical, del teatro e del pop internazionale.

Nel cast figurano interpreti di grande talento e versatilità, alcuni dei quali rappresenteranno una piacevole e inaspettata sorpresa per il pubblico del teatro musicale italiano. Nei ruoli principali Barbara Cola (Miss. Sherman), Garrison Rochelle (Mr. Myers), Lorenza Mario (Miss Bell) e Stefano Bontempi (Mr. Sheinkopf).

NOTE DI REGIA

Così racconta Luciano Cannito: “Saranno famosi è molto più di un musical: è una dichiarazione d’amore verso il talento, il duro lavoro e la perseveranza. Racconta la vita di chi sceglie un percorso artistico, spesso fatto di ostacoli, ma anche di emozioni autentiche, crescita personale e momenti indimenticabili.

Ho voluto trasportare la storia ai giorni nostri per rendere questo racconto ancora più vivo, contemporaneo e vicino alle nuove generazioni. In un’epoca in cui i sogni sembrano spesso filtrati dai social o ostacolati da incertezze, Fame ci ricorda che il vero successo nasce dalla disciplina, dall’impegno e da una passione sincera.

L’approccio registico di questa produzione unisce realismo e dinamicità, mettendo al centro il talento degli interpreti, valorizzando ogni disciplina – canto, danza, recitazione – come strumento narrativo, mai fine a sé stesso.

Le coreografie, sviluppate con Fabrizio Prolli, sono pensate come estensione delle emozioni e dei conflitti dei personaggi.

Questa edizione è uno spettacolo potente, vibrante, che fa ballare, cantare, emozionare, ma soprattutto riflettere. Perché Saranno Famosi non è soltanto desiderio di celebrità, ma fame di vita, di espressione, di verità”.

Biglietti: da 57,50 a 33,40 euro comprensivo di prevendita. Info: filarmonicaromana.org / teatroolimpico.it , tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

REGIA e COREOGRAFIE

Luciano Cannito Direttore Artistico Teatro Alfieri e Teatro Gioiello di Torino, direttore artistico dell’Accademia di Arti Performative Art Village e Presidente del Teatro Nazionale di Napoli. Ha creato circa 80 spettacoli rappresentati nei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan di New York, all’Orange County di Los Angeles, alla Scala di Milano, al Bolshoi di Mosca, al Teatro Nazionale di Hong Kong, all’Opera di Bordeaux, all’Opera di Avignon, al teatro Nazionale di Tallin in Estonia, a Tel Aviv, a Taiwan, all’Opera di Nizza. Ha diretto il Teatro San Carlo di Napoli e il teatro Massimo di Palermo, ha realizzato un film per il cinema (La lettera), ha diretto opere liriche, musical, spettacoli di prosa e grandi eventi come La Notte della Taranta, show live e televisivo con 200 mila persone di pubblico. Ha collaborato con grandi nomi della cultura e dello spettacolo come Roberto De

Simone, Carla Fracci, Maya Plisetskaya, Lucio Dalla, Maria De Filippi, Altan, Franco Zeffirelli, Mstislav Rostropovich.

SCENE E COSTUMI

Le scene sono firmate da Italo Grassi, artista che lavora nei maggiori teatri d’opera del mondo. E’ stato Direttore degli allestimenti scenici del Teatro Comunale di Bologna e del Maggio Musicale di Firenze.

I costumi sono firmati da Veronica Iozzi. Creativa che lavora nei maggiori musical italiani come “E se il tempo fosse un gambero”, “Aggiungi un posto a tavola”, ” Sette spose per sette fratelli”, “Cabaret” continuando con “Priscilla la regina del deserto” in cui diventa wardrobe supervisor e capo reparto della sartoria. Nel 2022 lavora con Giuliano Peparini per un progetto di eventi legato all’alta moda per Dolce e Gabbana. Lavora nel cinema sia a livello sartoriale che creativo in produzioni come “Groenlandia”, “Indiana Production”, “Romulus” e il film “Scordato” di Rocco Papaleo. Nel 2022 firma i costumi del musical “Legally Blonde, la rivincita delle bionde”. Negli anni si avvicina anche al mondo del live lavorando per il concerto di Claudio Baglioni “Dodici note” come assistente costumista e collabora alla creazione dei costumi per il corpo di ballo del tour mondiale 2023 di Laura Pausini.

DIREZIONE MUSICALE

Giovanni Maria Lori nella sua carriera è stato direttore e supervisore musicale, direttore d’orchestra, ma anche autore delle musiche e arrangiatore di moltissimi musical e tantissime produzioni teatrali di altissimo livello. Inoltre, è autore interno Mediaset per sigle e sottofondi, scrive le musiche per noti canali Tv, ha insegnato canto in “Amici”, è autore delle canzoni di varie produzioni televisive e di molti cortometraggi. Scrive e dirige gli archi per gli album di Chiara Galiazzo e Lorenzo Fragola, entrambi vincitori di X Factor e per quest’ultimo anche delle cover cantate a San Remo. Arrangia anche per Francesco Sarcina, Giulia Luzi e i Maneskin. Nel 2017 ha arrangiato il medley cantato da Robbie Williams per XFactor.

COREOGRAFO ASSOCIATO

Fabrizio Prolli, coreografo e ballerino per i più grandi show televisivi e pop star nazionali e internazionali. Firma le coreografie per “Amici di Maria De Filippi”, “Viva Rai due”, “I live tour di Paola e Chiara” e collabora alle coreografie con Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Claudio Baglioni e Noemi solo per citarmi alcuni. Firma le coreografie di WONDERBOYS per Roma City Ballet Company sotto la direzione artistica di Luciano Cannito in tour in tutta Italia nel 2023 e per la compagnia THE SACRED HEART, in tour nel 2024 nei teatri più importanti degli USA

TEATRO OLIMPICO

Da giovedì 27 a domenica 30 novembre 2025

Giovedì e venerdì ore 20.30, sabato ore 15.30 e 20.30, domenica ore 15 e 19

Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF GAT

presentano

SARANNO FAMOSI

FAME – THE BROADWAY MUSICAL

in accordo con Music Theatre International

ideato e sviluppato da David De Silva – testi di José Fernandez

liriche Jacques Lévy – musiche Steve Margoshes

la canzone Fame è scritta da Dean Pitchford e Michael Gore

con

Barbara Cola Miss. Sherman

Garrison Rochelle Mr. Myers

Lorenza Mario Miss Bell

Stefano Bontempi Mr. Sheinkopf

e con

Arianna Borgogno (Carmen Diaz), Flavio Gismondi (Nick Piazza),

Ginevra Da Soller (Serena Kats), Alfredo Simeone (Joe Vegas),

Raymond Ogbogbo (Tyrone Jackson), Alessio Solla (Shlomo), Greta Arditi (Iris Kelly), Arianna Massobrio (Grace), Francesco Cenderelli (Goody)

e direttamente da AMICI

Martina Giovannini (Mabel Washington)

Ensemble

Denise Arria, Thomas Battista, Gioia Chiarini, Alessio Polimene, Giorgia Riccardi,

Giulia Scarfiglieri, Giuseppe Secreti

Band

Giulio Decembrini (piano e tastiere/sinth), Alberto Gandin (chitarre elettriche), Valentina D’angelo (batteria)

Regia di LUCIANO CANNITO

Coreografie Luciano Cannito

Coreografo Associato Fabrizio Prolli

Scene Italo Grassi

Costumi Veronica Iozzi

Traduzione e adattamento Luciano Cannito

Direzione musicale Giovanni Maria Lori

Arrangiamenti musicali: Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro, Maurizio Sansone

Vocal trainer Ivan Lazzara

Traduzione e liriche: Luciano Cannito e Laura Galigani

Disegno luci Valerio Tiberi

Video Roberto Loiacono