Sabato 8 novembre ore 21.00

Al Teatro delle Spiagge di Firenze

L’Effimero Meraviglioso presenta

WET FLOOR

Strano e sorprendente dialogo tra un giornalista e un uomo delle pulizie – scritto dal pluripremiato Fabio Pisano e interpretato da Daniel Dwerryhouse e Federico Giaime Nonnis per la regia di Maria Assunta Calvisi – “Wet Floor” esplora l’impatto delle notizie e dell’informazione nell’era dei social media, la differenza tra informazione e giornalismo, e come una singola notizia errata possa avere conseguenze devastanti nella vita delle persone.

Ben è un giornalista rampante, sicuro di sé. Ruth un signore delle pulizie intento a pulire il pavimento. Quando Ben sta per uscire dalla stanza, Ruth glielo impedisce: il pavimento è bagnato. Inizia così un dialogo serrato tra i due, da cui affiorano a mano a mano le vere intenzioni di Ruth, legate a un passato che li vede entrambi protagonisti. Verità e finzione si confondono in un piano vendicativo in cui riconoscere vittima e carnefice è sempre più difficile. Finché la verità di Ruth fa i conti con una realtà che sovrasta le sue intenzioni. Il testo, scritto nel 2018 dal pluripremiato giovane drammaturgo Fabio Pisano, pone la questione, quantomai attuale, dell’informazione, della veridicità delle notizie, del giornalismo e dei social che le amplificano senza una verifica seria e puntuale generando, a volte, drammi irreparabili.

Fabio Pisano (Napoli, 1986) Si laurea in scienze biotecnologiche e studia drammaturgia con maestri della scena internazionale, tra cui Mark Ravenhill, Martin Crimp, Enzo Moscato, Laura Curino, Davide Carnevali; fertile l’incontro con la nuova scena spagnola e i suoi protagonisti tra cui Ana Fernandez Valbuena, Josè Manuel Mora, e con Esteve Soler. I suoi testi sono rappresentati in Italia e all’estero, dal teatro Bellini al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Vince diversi premi, tra cui il premio Hystrio, il Premio Salvatore Quasimodo, il Premio Fersen, l’Italian & American Playwrights Project/3rd edition. È autore del corto “Le (S)confessioni”, che riceve la “Honorable Mention For Best Original Story” al festival Internazionale ISA – Indipendent Shorts Awards di Los Angeles; e soggettista del lungometraggio “Celeste”, finalista al Premio Solinas 2021.

Maria Assunta Calvisi ha iniziato la sua attività in Abruzzo, dove nel 1978 ha fondato e diretto il Laboratorio Teatro di Fossa. Dal 1986 vive in Sardegna e nel 1991 fonda L’Effimero Meraviglioso a Sinnai. Dal 2005 è direttrice artistica del Teatro Civico di Sinnai. Qui, da più di 15 anni, Maria Assunta dirige la Stagione Teatrale. Dal luglio del 2006 organizza il festival al femminile “Il Colore Rosa”. Tra gli anni 90 e oggi, firma più di 50 regie, da “Le figlie del defunto colonnello” di Dacia Maraini (1992) e “A metà della notte” di Elio Pecora (1992, Todi Festival) o “Lettere a Olga” di Vaclav Havel con Giorgio Albertazzi (1993, Todi Festival), ai testi di Nino Nonnis, Cambria, Carlotto, Garau e Langestoss (“Istòs”, 2019. Progetto europeo rappresentato in Italia, Berlino e Londra). Haideato e diretto i progetti: “Piccioccus” (2009, Festival di Edimburgo) e “Bernarda talks to the world” (2010, Progetto europeo) e “Let me try”, Progetto europeo ScrableLab per la regia di Elvira Frosini e Daniele Timpano in scena a Sinnai, Roma e New York.

Teatro delle Spiagge

(Via del Pesciolino 26 – Firenze)

Biglietti: intero euro 12, ridotto euro 10