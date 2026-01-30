Nuzzo e Di Biase a Musikè con “Totalmente incompatibili”

Domenica 8 febbraio 2026 al Teatro Ballarin di Lendinara Corrado Nuzzo e Maria Di Biase in “Totalmente incompatibili” per la rassegna Musikè.

Musikè

, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, fa tappa al Teatro Ballarin di Lendinara (RO), domenica 8 febbraio 2026 alle ore 21.00, con lo spettacolo di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: Totalmente incompatibili.

Da più di vent’anni Nuzzo e Di Biase lavorano in coppia. Insieme hanno sperimentato e affinato uno stile comico molto originale, riconoscibile per quel linguaggio surreale che è diventato il loro marchio di fabbrica. In Totalmente incompatibili questa cifra diventa un modo per guardare il presente della nostra epoca digitale. Dopo il successo di Delirio a due di Eugène Ionesco per la regia di Giorgio Gallione, Nuzzo e Di Biase tornano a teatro come autori di questo nuovo spettacolo.

Musikè a Lendinara con Nuzzo e Di Biase

In contrasto tra loro. In disaccordo con il mondo. Felicemente inadattabili. Per Corrado Nuzzo e Maria Di Biase non valgono né il detto “chi si somiglia si piglia” né “gli opposti si attraggono”. Perché nulla li accomuna e tutto li allontana. Nonostante questo, «il titolo non è una dichiarazione di intenti, ma una dichiarazione d’amore», ha raccontato Maria Di Biase ad Adnkronos.

“Totalmente incompatibili”: lo spettacolo

Nella vita e in scena continuano, infatti, a stare insieme. Perché? Perché amano le diversità. Perché si sentono dei pesci fuor d’acqua. Perché sono degli outsider. Ma soprattutto – dicono – perché con il loro disagio fatturano.

Il racconto teatrale prende spunto dalla loro vita di coppia e dall’osservazione curiosa della vita degli altri. Con un metodo empirico consolidato, questi due fini studiosi dell’animo umano si incaricano di codificare il presente, riducendo al minimo la paura del futuro. Vittime come tutti dell’inciviltà digitale, che semplifica il contenuto, asseconda la pigrizia e indebolisce la memoria, in questo nuovo spettacolo cercheranno nonostante tutto di privilegiare l’analisi rispetto al giudizio. Si concederanno il lusso di fermarsi, per raccontare comicamente i disastri che vedono intorno a loro.

Troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili? Sarà il pubblico a giudicarlo.

Biglietto unico 10 euro (più prevendita e commissioni)

in vendita su ticketone.it

e al botteghino un’ora prima dell’inizio dello spettacolo

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

Musikè è un progetto della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direzione artistica

Alessandro Zattarin

Organizzazione

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

IMARTS – International Music and Arts