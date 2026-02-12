A Filadelfia arrivano “I promessi sposi”

L’opera della compagnia KanterStrasse che riscrive l'opera del Manzoni come una graphic novel in bianco e nero. L’appuntamento rientra nella rassegna volta a formare e sensibilizzare le nuove generazioni al teatro

Prosegue “A Teatro in Famiglia”, il ciclo di 6 appuntamenti della rassegna “Lo sguardo oltre” a cura di Dracma – Centro di produzione Teatrale, pensati per i più piccoli e le famiglie, che porta in scena all’Auditorium Comunale di Filadelfia spettacoli capaci di magia, sorpresa e riflessione.

Domenica 15 febbraio alle 17:00, in scena “I Promessi Sposi – Providence Providence Providence”, opera che riscrive i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni come una graphic novel in bianco e nero, dove la storia principale avanza inesorabile verso un lieto fine da fiaba, ma che forse da fiaba non è. A firmare lo spettacolo, KanterStrasse, compagnia teatrale di produzione che si occupa di formazione e programmazione, attiva soprattutto nella scrittura per il teatro, il linguaggio comico e la riflessione politica.

La regia e la drammaturgia sono di Simone Martini, e protagonisti sul palco saranno Daniele Bonaiuti, Lorenza Guerrini e Alessio Martinoli, con le luci di Marco Santambrogio, le scene di Eva Sgrò, i costumi di Silvia Lombardi, collaborazione grafica di Nicole Falcioni, fotografia di Mario Lanini. Lo spettacolo, finalista al Premio Rete Critica 2021, è una produzione KanterStrasse, coproduzione Teatrino dei Fondi, realizzata con il sostegno della Regione Toscana.

I nostri protagonisti Renzo e Lucia, si muovono in una Lombardia spagnoleggiante, ora aiutati, ora ostacolati, da forze invisibili. Al centro del racconto c’è il tema del potere, inteso non come forza visibile e concreta, ma come presenza non tangibile: un odore, un suono, una conseguenza che attraversa le vite dei personaggi, che si districano tra decisioni prese altrove e comprensibili solo a posteriori, nella prospettiva storica.

Consigliato a un pubblico dagli 11 anni in su, “I Promessi Sposi – Providence Providence Providence” chiude il trittico dedicato al potere che KanterStrasse porta avanti dal 2017, dopo “Amletino” e “Ubu Re”, inserendosi perfettamente nello spirito di “A Teatro in Famiglia”.

«Questa sessione domenicale che stiamo realizzando a Filadelfia – e che mi auguro di poter portare presto anche in altri teatri – fa parte di un segmento fondamentale del nostro lavoro in Calabria: la formazione e la sensibilizzazione delle nuove generazioni al teatro» dice Andrea Naso, direttore artistico di Dracma. «Accanto a un ricco programma dedicato alle scuole, le domeniche pomeriggio rappresentano un momento speciale pensato per bambini, ragazzi e adolescenti insieme alle loro famiglie. La presenza di genitori e nonni diventa infatti un valore aggiunto: condividere lo spettacolo crea un’alchimia particolare, favorisce l’attenzione e permette ai genitori di scoprire attitudini e sensibilità dei propri figli che in altri contesti non emergerebbero. Un’esperienza diversa da quella scolastica, dove talvolta l’effetto gruppo può distrarre. La domenica, invece, si crea un clima più attento e partecipato: proponiamo un’alternativa al solito modo di trascorrere il tempo libero, puntando sulla qualità e sulla condivisione».

“A teatro in famiglia” rientra nella stagione 2025/26 “Lo sguardo oltre”, a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Calabria, del Comune di Filadelfia, e la collaborazione dell’Istituzione Teatro Comunale Filadelfia.

Auditorium comunale Piazza G. A. Serrao – Filadelfia

INFO E PRENOTAZIONI

328 8068681;

teatrofiladelfia@dracma.org; www.dracmateatro.org