Michele Mariotti direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai

La nomina da ottobre 2026

Il Teatro dell’Opera di Roma accoglie con grande soddisfazione la notizia della nomina di Michele Mariotti a Direttore principale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a partire da ottobre 2026.

La prestigiosa designazione rappresenta un riconoscimento di altissimo profilo per Mariotti, Direttore musicale della Fondazione capitolina dal 2022, incarico confermato recentemente fino al 31 ottobre 2030. Un percorso che sta contribuendo in modo determinante alla crescita artistica dell’Opera di Roma e alla definizione della sua identità musicale nel panorama nazionale e internazionale.

