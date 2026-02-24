SABATO 28 FEBBRAIO

AL VIA IL PIACENZA JAZZ FEST 2026: SABATO 28 FEBBRAIO

VINCENT PEIRANI INAUGURA “JAZZ, SO WHAT?”

Piacenza, febbraio 2026 – Sarà il grande fisarmonicista e compositore francese Vincent Peirani ad aprire ufficialmente il Piacenza Jazz Fest 2026 – “Jazz, so what?”, sabato 28 febbraio alle ore 21.15 presso Spazio Le Rotative (via Benedettine 66, Piacenza). Artista visionario e acclamato a livello internazionale per aver rinnovato il linguaggio della fisarmonica nel jazz e non solo, Peirani arriva a Piacenza con il suo nuovo progetto discografico “Living Being IV: Time Reflections”, pubblicato dall’etichetta ACT Music. Una suite intensa e contemporanea che riflette sullo scorrere del tempo e sulle trasformazioni umane, proseguendo la fortunata serie Living Being, più volte premiata dalla critica internazionale. Nel corso della sua carriera Peirani ha collaborato con musicisti del calibro di Michel Portal, Louis Sclavis e Michael Wollny, ricevendo importanti riconoscimenti tra cui le Victoires du Jazz (Revelation nel 2014, Artista dell’anno nel 2015, Album dell’anno nel 2019) e il titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres nel 2016. Per questo nuovo capitolo torna alla guida del suo Living Being Quintet, formazione che unisce scrittura architettonica, libertà improvvisativa e un’audace mescolanza di generi. Un concerto inaugurale di grande respiro internazionale che darà il tono a un’edizione del festival all’insegna della qualità e dell’apertura ai linguaggi del presente.

Biglietti Le prevendite per i concerti del cartellone principale sono attive online su Vivaticket. È inoltre possibile acquistare i biglietti dal lunedì al venerdì presso la segreteria del Piacenza Jazz Club (via Musso 5, Piacenza) dalle 15.00 alle 19.30 o il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30, scrivendo a biglietti@piacenzajazzclub.it oppure telefonando ai numeri

0523/579034 – 366/5373201.

Il Piacenza Jazz Fest è reso possibile grazie al sostegno fondamentale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ai contributi della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Piacenza, della Fondazione Ronconi-Prati, del FNVS – Fondo Nazionale per lo Spettacolo

dal Vivo e della Banca di Piacenza, oltre al prezioso supporto di sponsor privati che condividono e sostengono il progetto. L’Altro Festival: jazz per tutti, tra swing e partecipazione Domenica 1° marzo il festival si apre ulteriormente alla città con il primo appuntamento dell’Altro Festival, a ingresso gratuito, presso il Centro Commerciale Gotico. Protagonista sarà la Steve Lucignolo Band con un travolgente repertorio swing che inviterà anche a ballare. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Centro Commerciale

Gotico per raggiungere un pubblico ampio e diversificato, portando il jazz in uno spazio quotidiano e frequentato da famiglie e giovani.

L’obiettivo è chiaro: mostrare che il jazz non è una musica distante o elitaria, ma può essere anche gioia, energia, divertimento condiviso. Un linguaggio vivo, capace di parlare a tutti. Le jam del lunedì: crescere insieme ai musicisti di domani Lunedì 2 marzo prenderanno il via i lunedì di jam session 7×7: sette jam per sette lunedì. Si tratta di sette appuntamenti fino a fine aprile – al Dubliners Irish Pub (via San Siro, Piacenza), anch’essi a ingresso libero. Le serate nascono dalla collaborazione con il Conservatorio Nicolini e vedranno protagonisti docenti e studenti in un dialogo musicale aperto e spontaneo. Un’occasione concreta di crescita per i giovani musicisti di oggi, che saranno gli artisti di domani, in uno spazio informale dove sperimentare, incontrarsi e condividere esperienze di palco. Con l’inaugurazione del 28 febbraio prende così il via un’edizione che non solo porta a Piacenza grandi protagonisti del jazz internazionale, ma rafforza anche il legame con il territorio, investendo sulla formazione, sulla partecipazione e su un’idea di cultura aperta e inclusiva. Per restare aggiornati su tutti gli eventi e le iniziative del Piacenza Jazz Fest oltre al sito si c

consiglia di seguire i canali social dedicati su Facebook e Instagram.