2 marzo 2026 ore 20,45

ALICE MANGIONE

CRUDA E NUDA

Scritto da Alice Mangione e Manuela Mazzocchi

Comica, attrice e autrice, Alice Mangione conferma la sua versatilità tornando sui palchi italiani con “Cruda e Nuda”, il suo monologo teatrale senza filtri.

Cruda e Nuda è un viaggio alla ricerca di sé stessi, dove l’obiettivo non è ritrovare il baricentro ma liberarlo come fosse un fagiano, e imparare a vivere senza riuscire a gestirlo mai. Alice si spoglia di tutte le aspettative e dei preconcetti di una società sempre più distopica e accoglie amorevolmente l’idea di non essere perfetta. Alice racconta la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità, – e per farlo si affida a un metodo scientifico preciso: i tarocchi perché, a volte, la cosa più ragionevole da fare è perdere la testa. Un tarocco dopo l’altro, Alice riflette su tutto ciò che ci rende quello che siamo, dalla testa al cuore, costruendo uno spettacolo di stand up comedy contemporaneo e non comune. E a scanso di equivoci, una rassicurazione: nonostante il titolo, l’artista sarà (quasi) sempre vestita.

Dopotutto, ha 40 anni, due figli, una solida formazione teatrale… e le felpe col cappuccio degli stand up comedian tradizionali, le usa solo per rapinare le vecchie ai bancomat.

Biografia

Alice Mangione nasce a Bergamo nel 1984. Comica, attrice e autrice, ha debuttato nel 2004 in "Mai dire martedì" nei trailer di Maccio Capatonda come Amalia Frellioje, ha recitato per il cinema in “Oggi sposi” di Luca Lucini, in ‘Un fidanzato per mia moglie’ di Davide Marengo e nel 2024 nel film di Paolo Costella “Toc Toc”. In tv è stata tra le protagoniste dei più noti programmi comici italiani, su MTV ne ‘ La Prova dell’ Otto" di Caterina Guzzanti, in ‘Glob – diversamente italiani’, in ‘ Colorado’ su Italia1 e ‘ CCN’ su Comedy Central ma la notorietà la raggiunge nel 2022 con “LOL 2” su Prime Video. Nel 2023 è tra le protagoniste della serie

per Canale 5 “Anima Gemella”. Insieme a Gianmarco Pozzoli è l’ideatrice di “The Pozzolis Family” il progetto social che dal 2016 la afferma tra le principali creators italiane, con cui pubblica due romanzi per Mondadori e con cui ha all’attivo 3 tournée in tutti i principali Teatri d’Italia. “Cruda e Nuda” è il titolo del suo primo spettacolo da solista.

ALICE MANGIONEhttps://www.instagram.com/alycemangione

– https://www.facebook.com/mangione.alice

BIGLIETTI

Prestige € 28,00 – Poltronissima € 25,00 – Poltrona € 18,00 – Poltronissima under 26 anni € 17,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3891068

Il Teatro Manzoni S.p.a.

Via Manzoni 42

20121 Milano

Tel. 02.763.69.01