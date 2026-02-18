|
|Giuliana Gianfaldoni makes “dream debut” as Lucia di Lammermoor
in iconic Toulouse production
|21, 25 & 28 Feb | Opéra National du Capitole, Toulouse
|
|
Giuliana Gianfaldoni © Barbara Rigon
|
| “Per fare il mio debutto come Lucia di Lammermoor è un sogno che diventa realtà. E farlo in un teatro ricco di tradizione e storia come il Opéra National du Capitole lo rende ancora più speciale”, detto Giuliana Gianfaldoni pochi giorni prima del suo doppio debutto in una delle opere più determinanti del repertorio belcanto italiano. Lei canterà in Nicola Gioele‘è iconico produzione, con set di Ezio Frigerio e costumi di Franca Squarciapino, originariamente realizzato per il Théâtre du Capitole nel 1998 e condotto in questa occasione da Fabrizio Maria Carminati.
|“Lucia è la quintessenza del soprano romantico, Continua Giuliana. “Lei è al centro del dramma; ama ed è amata in cambio. La musica che Gaetano Donizetti le dà un quadro completo: nel suo ardente lirismo e nella sua grazia, nella sua innocenza e nella sua follia. Credo che il successo duraturo sia dell’opera che del ruolo risieda nel fatto che Lucia non è semplicemente la vittima dell’amore contrastato o della gelosia di ‘another man’, ma dell’ambizione di suo fratello. In questo senso è due volte vittima. La sua follia — nel cuore dell’opera — diventa l’unico linguaggio teatrale e musicale in grado di esprimere un tale orrore.
|L’opera romantica italiana non aveva eguali nella sua capacità di catturare ogni sfumatura dell’emozione umana, approfondendo le profondità più interne dei suoi personaggi. Credo che Lucia — infatti, ‘my Lucia’ — debba raggiungere il pubblico attraverso la voce, e che il pubblico oggi possieda ancora tutta la sensibilità necessaria per riconoscere la sorprendente rilevanza contemporanea dell’opera.”
|Gianfaldoni sarà in scena il 21, 25 e 28 febbraio.
|
|
Giuliana nel backstage, durante le prove
|
| «Debuttare come Lucia di Lammermoor è un sogno che si avvera e lontano in un teatro dalla tradizione e dalla storia così importanti come quel dell’Opéra National du Capitole aggunge un ulteriore motivo di orgoglio»,ha esordito Giuliana Gianfaldoni a pochi giorni dal suo doppio debutto in uno dei titoli carte del repertorio belcantista italiano.E lo farànella storica produzione ditta da Nicola Gioele, con scena di Ezio Frigerio e costumi di Franca Squarciapino, nata propria per il Théâtre du Capitole nel 1998 e qui diretta da Fabrizio Maria Carminati.
|«Lucia è la quintessenza del soprano romantico – prosegue Giuliana – al centro della vicenda drammatica, ama ed è riamata. La musica che le dona Donizetti la descrive compiutamente, negli slanci amorosi e nella sua grazia, nel candore e nella pazzia. Io penso che il successo dell’opera e della parte dipendano anche dal fatto che Lucia non è vittima di un amore contrastato e della gelosia di “un altro uomo” ma delle ambizioni del fratello. Da questo punto di vista mi sembra due volte vittima. E penso che la sua pazzia, perno dell’opera, sia stata l’unica maniera teatrale e musicale per descrivere l’orrore. L’opera romantica italiana è stata maestra nel focalizzare ogni tipo di sentimento, scendendo nell’intimo dei vari personaggi. Io credo che Lucia, direi la “mia Lucia”, debba arrivare al pubblico grazie al canto e che il pubblico abbia tutti gli strumenti per comprendere l’attualità dell’opera».
|La Gianfaldoni sarà in scena nelle recite del 21, 25 e 28 febbraio.