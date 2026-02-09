Auditorium della Conciliazione, Human Nature Live Show

MusicaRoma

Lunedì 9 febbraio 2026 ore 21,00

HUMAN NATURE

LIVE SHOW

Starring Miguel Concha

Amazing vocal resemblance

from Thriller to Billie Jean

from Smooth Criminal to Dangerous

Roma

Auditorium della Conciliazione, Lunedì 9 febbraio 2026 ore 21,00

Human Nature Live Show, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello mondiale, finalmente torna in Italia, lunedì 9 febbraio a Roma, Auditorium della Conciliazione. Il tour è organizzato e prodotto da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Human Nature Live Show è la più grande produzione al mondo dedicata a Michael Jackson. È un coinvolgente progetto musicale, nato oltre 13 anni fa. Dopo una meticolosa ricerca di talentuosi musicisti, ballerini e coristi, e aver individuato un frontman unico che potesse ricreare l’illusione di Michael sul palco e dopo essersi esibiti sui palchi dei più grandi teatri d’Italia e d’Europa, sono stati riconosciuti come il miglior tributo al Re del Pop al mondo e hanno anche ricevuto apprezzamenti per il loro lavoro dalla famiglia Jackson… Lo spettacolo più realistico di sempre torna sul palco!

Lo spettacolo ripropone fedelmente sound, scenografie e coreografie che hanno reso il Re del Pop, l’artista più famoso al mondo; torna più emozionante che mai con un tour nei più importanti teatri italiani, con la partecipazione esclusiva del grande frontman e sosia di Michael Jackson, Miguel Concha. Un artista che non ha mai smesso di emozionare intere generazioni.

Human Nature Live Show è progetto musicale senza eguali, che ha coinvolto migliaia di fan, dimostrando che la realtà prende forma quando, nonostante gli ostacoli non si smette di credere nei sogni.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE.IT

