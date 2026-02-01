“MERAVIGLIOSA CREATURA”

FEDEZ & MASINI

nella serata delle cover del 76° Festival di Sanremo

presentano sul palco del Teatro Ariston il brano di Gianna Nannini

“MERAVIGLIOSA CREATURA”

con la partecipazione straordinaria di HAUSER

Sanremo, 31 gennaio 2026 – Una collaborazione inedita e di respiro internazionale accenderà la serata cover del Festival. Fedez & Masini, che partecipano al 76° Festival di Sanremo con il brano “MALE NECESSARIO” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), venerdì 27 febbraio presenteranno sul palco del Teatro Ariston un’esibizione speciale che vedrà la partecipazione straordinaria di HAUSER, il violoncellista più celebre e carismatico della scena musicale internazionale. Il trio interpreterà “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini, uno dei brani più iconici della musica italiana, rivisitato in una versione inedita che unirà intensità emotiva, potenza interpretativa e suggestioni orchestrali.

Dopo aver rivoluzionato l’immaginario del violoncello fondendo musica classica, pop e rock, HAUSER ha conquistato le arene di tutto il mondo sfidando le convenzioni dell’industria musicale. Dalla sua iconica interpretazione di Smooth Criminal, che lo ha consacrato come fenomeno globale e membro fondatore dei 2CELLOS, fino alle collaborazioni con artisti di fama mondiale, HAUSER è diventato simbolo di uno stile elettrico, virtuoso e trasversale, capace di unire generazioni e pubblici diversi. Un incontro tra generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche diverse che darà vita a una performance unica, capace di sorprendere ed emozionare il pubblico, confermando la serata cover come uno dei momenti più attesi e imprevedibili del Festival.

Il brano “MALE NECESSARIO” è scritto da Fedez, Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino e prodotto da Federica Abbate, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava.

Fedez. Con milioni di ascolti, 98 dischi di platino, oltre 24 milioni di follower sui canali social e un impatto che va oltre la musica, Fedez è tra i protagonisti assoluti della scena italiana. Artista e imprenditore, è stato il più giovane cantante italiano a esibirsi a San Siro nel 2018 davanti a 80.000 persone. Nel 2021 lo vediamo per la prima volta a Sanremo con Francesca Michielin e il brano “Chiamami per nome”, che conquista il secondo posto. Seguono successi come “Bimbi per strada”, “Bella Storia”, “Mille” e l’album “Disumano”. “La Dolce Vita” è il tormentone dell’estate 2022, poi è di nuovo in cima alle classifiche con “Viola”, insieme a Salmo, e successivamente con “Crisi di Stato”. Sempre nello stesso anno regala alla sua Milano “LOVE MI”, il concerto benefico all’insegna del divertimento, della solidarietà e della musica. Nel 2024 pubblica “Sexy Shop” con Emis Killa e lancia “Allucinazione Collettiva”, per poi dedicarsi a “Pulp Podcast”, progetto che lo vede al fianco di Mr. Marra, descritto come un viaggio tra cultura pop, storie, dibattiti, politica e misteri. A Sanremo 2025 torna con “Battito”, arrivando quarto, ed è sul podio della serata cover con “Bella Stronza” al fianco di Marco Masini. L’estate lo vede protagonista insieme a Clara con il singolo “Scelte Stupide”. A settembre è tornato a esibirsi con due date al Forum di Assago per celebrare i 10 anni dal suo primo concerto li. Ottobre 2025 è il mese della pubblicazione del suo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra” (edito da Mondadori), dei brani “Temet Nosce” (solo sui canali social) e “Telepaticamente”. Il 25 settembre 2026 Fedez torna all’ Unipol Forum di Assago con il concerto CASA 360.

Marco Masini. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf. Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrre Marco facendolo partecipare al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano scritto da Marco insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende oltre 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990. In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre. Nel tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE’’ – che ne 2025 ha celebrato, oltre ai i suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – oltre ai brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico anche i brani estratti dal progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG/ prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini), pubblicato nell’ottobre 2024. Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / BMG), il nuovo album prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, anticipato dal brano – disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali – “E poi ti ho visto cadere”. Nel novembre 2026 sono previste 5 date evento nei palasport: il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli (Marco Masini Palasport è prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music).