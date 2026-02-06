Il “Marco Mariani quintet” omaggia Miles Davis

La novità di questo tributo, in programma sabato 7 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano nell’ambito dell’Atelier Musicale, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio (inizio live ore 17.30, ingresso 10 euro con tessera associativa di 5/10 euro), è dovuta al fatto che i riferimenti, con due significative eccezioni, sono i brani registrati da Davis con il suo secondo quintetto, quello con Shorter, Hancock, Carter e Williams, formazione iconica della storia jazzistica che portò la concezione modale a un punto estremo di realizzazione. Gli altri due brani sono, invece, Teo (legato alla fase di transizione tra il primo e il secondo quintetto) e il celeberrimo Sanctuary, d’impronta funk-jazz.

Quella del quintetto del trombettista Marco Mariani è una proposta originale per far rivivere oggi pagine importanti e poco esplorate della storia del jazz degli anni Sessanta. Mariani si è diplomato sia in tromba classica sia in jazz ed è solista della Civica Jazz Band di Enrico Intra, della Artchipel Orchestra di Ferdinando Faraò, della Montecarlo Night di Nick The Nightfly e della Swing Band di Paolo Tomelleri, oltre a dirigere da anni il Bocconi Jazz Business Unit dell’Università Bocconi, con il quale ha partecipato a importanti rassegne e realizzato progetti speciali sul rock progressivo, sulla musica per film e su quella di Kenny Wheeler. Docente ai Civici Corsi di Jazz (di cui fu studente), ha scritto con Emilio Soana tre metodi didattici per tromba jazz ed è un musicista che unisce alla profonda conoscenza del moderno trombettismo jazzistico la predilezione per il Miles Davis elettrico e per l’improvvisazione radicale nell’ambito della noise music.

Anche i musicisti con cui si presenta all’Atelier sono tutti legati ai Civici Corsi di Jazz di Milano, a cominciare da Rudi Manzoli (prima studente e oggi docente della prestigiosa scuola milanese), tenorista di esperienza e di vasta conoscenza linguistica. Diplomati ai Civici Corsi di Jazz sono pure la contrabbassista Margherita Carbonell, anch’essa con la doppia preparazione classica e jazzistica, già partner di Enrico Intra in ambito concertistico e discografico, e il batterista Daniele Delfino, nuova realtà del drumming italiano. In fase di diploma al biennio di specializzazione è, invece, il pianista Samuele Lindo.

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Miles Davis, figura chiave nella storia del jazz e della musica del Novecento, nato ad Alton, nell’Illinois, il 26 maggio 1926. A questo straordinario artista dedica il suo nuovo progetto, che nel suo percorso musicale ha già realizzato progetti originali anche su altre grandi personalità della tromba e della composizione jazz quali Kenny Wheeler e Wynton Marsalis.

Atelier Musicale – XXXI edizione

Sabato 7 febbraio 2026, ore 17.30

Marco Mariani Quintet – Cent’anni di Miles Davis

Marco Mariani (tromba), Rudi Manzoli (sax tenore), Samuele Lindo (pianoforte e tastiere), Margherita Carbonell (contrabbasso), Daniele Delfino (batteria).

Programma

M. Davis: Teo;

W. Shorter: Orbits;

M. Davis/R. Carter: Mood;

W. Shorter: Nefertiti;

M. Davis/R. Carter: Eighty One;

W. Shorter: Sanctuary.

Prima esecuzione assoluta.

Introduce Maurizio Franco.

Dove: Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, 20122 Milano.

Inizio concerti: ore 17.30.

Ingresso: 10 euro con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).

Direzione e coordinamento artistico: Giuseppe Garbarino e Maurizio Franco.

Organizzazione: associazione culturale Secondo Maggio.

Presidente: Gianni Bombaci; vicepresidente: Enrico Intra.