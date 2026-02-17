IUC, Pahud/Pinnock/Mandon per tutto Bach

Martedì 17 febbraio . ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Nella sezione dedicata alla musica antica e alle esecuzioni storicamente informate, l’Istituzione Universitaria dei Concerti propone martedì 17 febbraio alle 20,30 in Aula Magna, un musicista conosciuto in tutto il mondo per aver avviato e dato impulso alla moderna prassi esecutiva della musica antica, sia in veste di direttore sia di clavicembalista, il Maestro inglese Trevor Pinnock in un trio stellare con il flautista Emmanuel Pahud e il violoncellista Jonathan Mason, per un imperdibile programma tutto Bach, tra sonate, suite, fantasie e partite.

Trevor Pinnock è conosciuto in tutto il mondo per aver avviato e dato impulso alla moderna prassi esecutiva della musica antica, sia in veste di direttore che di clavicembalista.

Nel 1972 fondò il The English Concert, orchestra affermatasi a livello internazionale grazie alle sue innovative esecuzioni con strumenti d’epoca e con la quale Pinnock realizzò numerose registrazioni per Deutsche Grammophon, ancora oggi considerate riferimenti interpretativi del repertorio barocco.

Dopo aver guidato The English Concert fino al 2003 in qualità di Direttore Artistico, Pinnock in seguito si è dedicato principalmente all’attività solistica, cameristica e di direttore, collaborando regolarmente con il Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam, con la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema e la Mozarteumorchester di Salisburgo.

Trevor Pinnock è attualmente Direttore Artistico del Festival Anima Mundi di Pisa, Direttore Principale della Kioi Hall Chamber Orchestra di Tokyo e della Royal Academy of Music Chamber Orchestra di Londra. Nel 1992 è stato insignito del CBE (Commander of the Order of the British Empire).

Emmanuel Pahud si distingue a livello internazionale per la sua attività sia solistica che cameristica. A soli 22 anni è entrato a far parte dei Berliner Philharmoniker come Primo Flauto, ruolo che ricopre tuttora.

Ospite regolare dei festival più prestigiosi, si esibisce con le maggiori orchestre del mondo collaborando con alcuni tra i più grandi direttori quali Antonini, Barenboim, Boulez, Fischer, Gergiev, Gardiner, Harding, Järvi, Nézet-Séguin, Pinnock, Rattle e Zinman. Ha inoltre preso parte a numerosi recital con i pianisti Éric Le Sage, Alessio Bax e Yefim Bronfman.

Attivamente impegnato nell’ampliamento del repertorio flautistico, Pahud ha commissionato la creazione di nuove opere a compositori del calibro di Elliott Carter, Marc-André Dalbavie, Toshio Hosokawa, Michaël Jarrell, Philippe Manoury, Matthias Pintscher, Christian Rivet, Luca Francesconi ed Erkki-Sven Tüür.

Jonathan Manson è stato per dieci anni il primo violoncello dell’Amsterdam Baroque Orchestra con cui ha registrato oltre 150 Bach cantate di Bach. Lungo il sodalizio artistico con Pinnock .

_____________________________________

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8