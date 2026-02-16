Primo spettacolo venerdì 20 febbraio alle 21, il secondo martedì 24 marzo

Primo Tempo debutta con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

La rassegna è dedicata al teatro d’innovazione

Primo tempo, la bella rassegna dedicata al teatro d’innovazione, che si tiene al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, propone due spettacoli molto interessanti.

Si comincia venerdì 20 alle 21 con Sante donnacce! Donne, artiste nella vita, artiste della vita con Maria Cassi e Leonardo Brizzi, produzione Compagnia Maria Cassi/Giallo Mare Minimal Teatro.

Uno spettacolo per parlare di umanità e di donne. Le storie di donne vittime di violenza, attraverso scritti, riflessioni e poesie, portati in scena con la vena comica e lieve che contraddistingue la coppia Cassi-Brizzi. Testi che parlano di sentimenti e di paure accompagnati e sostenuti dalle musiche originali eseguite dal vivo al pianoforte. Le note diventano una voce parallela e complementare che dialoga con le parole, sottolinea i silenzi, accarezza i pensieri e amplifica le emozioni. Uno spettacolo durante il quale si riflette e si ride, non per sarcasmo, ma perché la comicità che quando è “seria” è amore per la vita e per gli altri, senza i quali la vita sarebbe vana e vuota.

Lo spettacolo è una proposta pensata come omaggio in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ed è realizzato in collaborazione con Artemisia Centro Antiviolenza.

Martedì 24 marzo in scena Meglio tarde che mai con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, regia di Rita Pelusio. Una volta erano un trio. Adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa, le due anziane concertiste Ada e Elsa tornano in scena dopo tempo immemorabile, riproponendo il loro storico repertorio.

Tra un sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, le due vecchiette danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito.

Meglio tarde che mai è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole e sonorità inedite alternate ad arie classiche. Esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose e surreali, trucchi di magia. Un concerto comico, insomma, capace di incantare e divertire un pubblico di ogni età.

Per gli spettacoli biglietto posto unico 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati

il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, presentandosi trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo o prenotandoli a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629 o via email a biglietteria@giallomare.it