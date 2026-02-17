Teatro Kopó, La rivola dei burattini

Il 21 febbraio alle ore 16:30 a Roma

Cosa accadrebbe se, all’improvviso, i personaggi delle favole decidessero di non seguire più il copione? Il Teatro Kopó ospita il 21 febbraio alle ore 16:30 lo spettacolo “La rivolta dei burattini”, una produzione che promette di divertire e far riflettere spettatori di tutte le età.

Nel magico e talvolta polveroso mondo del teatro dei burattini, sta succedendo qualcosa di mai visto: i fili si intrecciano, le quinte tremano e i protagonisti si rifiutano di salire sul palco. Stanchi di ripetere da secoli le stesse storie, i burattini reclamano la loro indipendenza: il diritto di immaginare, di scambiarsi i ruoli e di riscrivere le proprie favole.

In questo universo sottosopra, le gerarchie svaniscono: il Re può decidere di diventare un buffone e il buffone può finalmente reclamare il trono. Ma la libertà ha un prezzo: il caos. Al centro della vicenda troviamo Marino il cantastorie, che si troverà a dover gestire una ribellione fuori dal comune. Tra colpi di scena e momenti di sottile ironia, Marino dovrà guidare questa stravagante compagnia verso un finale totalmente inedito, tutto da inventare insieme al pubblico.

“La rivolta dei burattini” è un inno alla fantasia e un invito coraggioso a cambiare punto di vista. Attraverso il gioco teatrale, lo spettacolo affronta temi profondi come l’autodeterminazione e l’importanza di uscire dagli schemi predefiniti, mantenendo sempre un tono leggero e coinvolgente.

Un appuntamento imperdibile per le famiglie romane che cercano un teatro capace di parlare ai bambini con intelligenza e agli adulti con spirito critico.

DETTAGLI EVENTO:

Spettacolo: La rivolta dei burattini

Data: Sabato 21 febbraio 2026

Orario: 16:30

Luogo: Teatro Kopó, Via Vestricio Spurinna 47, Roma