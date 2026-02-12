WOW! Il primo contest musicale nazionale organizzato da Università

Da un'idea di Radio Tuscia Events

Presentato all’Europe Experience di Roma “WOW!”, un contest musicale rivoluzionario. “WOW!” è il primo contest nazionale musicale dedicato alle voci femminili organizzato da un Comitato Unico di Garanzia.

Tra curiosità, interesse ed apprezzamento del pubblico, si è tenuta a Roma, presso l’Europa Experience di Piazza Venezia, la presentazione di “WOW! Il primo contest musicale nazionale” dedicato alle voci femminili, promosso per la prima volta in Italia da una università pubblica. L’iniziativa si è tenuta nell’ambito dell’evento “Equità. Salute globale e comunicazione” organizzato da Sonia Marino, Fondatrice di Donna immagine città che da anni attiva nella promozione delle pari opportunità e della sensibilizzazione sul contrasto agli stereotipi di genere. WOW! nasce da un’idea di Radio Tuscia Events ed è stata sviluppata, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi della Tuscia, dalla Prof.ssa Sonia Maria Melchiorre che spiega: “Abbiamo accolto questa idea perché ragazze e ragazzi, anche all’interno dell’università, avevano manifestato in più occasioni la necessità di avere un luogo di incontro. Per fortuna, ho con me un team di persone esperte che stanno facendo sì che il Contest WOW!, parte integrante di Women Minding Their Own Business, si stia diffondendo su grande scala. Il Comitato Unico di Garanzia dell’UNITUS, che principalmente si occupa di benessere delle persone e delle istituzioni, è il primo che ha deciso di avviare un’iniziativa di questo genere. Il contest WOW! si aggiunge a un insieme di attività promosse dal nostro Ateneo che mirano a creare un ambiente sano che garantisca trasparenza ed equità”. L’idea ha visto immediatamente coinvolte diverse personalità che, provenienti dal settore radiofonico, discografico e comunque legato al mondo dello spettacolo, si sono unite per valorizzare la creatività e i talenti femminili provenienti dal mondo della musica. Per partecipare, le artiste, potranno iscriversi gratuitamente a questa innovativa kermesse canora. Durante la presentazione, la Prof.ssa Melchiorre ha presentato i componenti di quello che ha chiamato “il team che ha accettato la sfida”, presentando al pubblico Stefania Capati, Direttrice responsabile di Radio Tuscia Events, la quale ha raccontato di come “quest’idea innovativa per un ateneo è stata invece, proprio dall’Università, accolta con grande entusiasmo”.

Nella squadra organizzativa anche Vanessa Giraldo, giornalista ed esperta di comunicazione digitale. Un entusiasmo manifestato anche dai tre componenti della Direzione artistica del contest Elisa Spinelli, Fabrizio Silvestri e Maurizio Lozzi, figure di eccellenza nel panorama della comunicazione e dei media italiani. “WOW! nasce per trasformare la valorizzazione dei talenti femminili in un’azione concreta: un contest nazionale che mette al centro brani inediti, performance dal vivo e una valutazione artistica qualificata. Come Direzione Artistica, vogliamo offrire alle giovani artiste un percorso serio, accessibile e capace di generare opportunità reali” ha spiegato Elisa Spinelli, Direttrice artistica. Professionalità di cui in sala, ha parlato la testimonial del contest, Cinzia Tedesco, raffinata interprete e affermata cantautrice impegnata da anni in spettacoli teatral-musicali orientati al jazz che si è detta “orgogliosa di essere all’interno di un contesto sano, costruttivo, importante. Un contesto costruito sulla trasparenza e sul merito”. La giuria tecnica è composta da Laura Leo, Naomi Barlow, Alfonso Antoniozzi e Bernardo La Fonte. Dettagli e Regolamento Tutti i dettagli sul contest sono disponibili al link ufficiale: https://radiotusciaevents.com/wow-contest-prima-edizione/

Sito: www.radiotusciaevents.com • E-mail: info@immaginecitta.org; wowcontestofficial@gmail.com