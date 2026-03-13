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Al “Krimi Sound Festival” ci sarà Sal Da Vinci

Vito Fabio
Vito Fabio
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All'Arena Saracena di Cirò Marina (Crotone) il cantante partenopeo si esibirà il prossimo 12 agosto

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026, una tournée che, partendo il 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica, attraverserà l’Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione. Un percorso musicale che accompagnerà l’artista per tutta l’estate, prima dell’avvio del tour nei teatri italiani previsto da ottobre e che lo vedrà esibirsi anche in Calabria, a Cirò Marina (Crotone) il prossimo 12 agosto per un concerto all’Arena Saracena, inserito nella programmazione del Krimi Sound Festival.

Il tour estivo 2026 offrirà al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare pienamente la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Uno show capace di restituire tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza la sua presenza scenica.

La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato una tappa di grande rilievo nel percorso artistico di Sal Da Vinci, confermando la sua capacità di unire intensità interpretativa, tradizione melodica e una sensibilità musicale contemporanea. “Per sempre sì” il brano che ha conquistato pubblico e critica sul palco dell’Ariston, porterà inoltre l’artista a rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna.

Nel frattempo, il successo della canzone continua a crescere anche fuori dai confini nazionali. “Per sempre sì” sta infatti registrando una crescente attenzione da parte del pubblico internazionale, entrando in numerose playlist editoriali e ampliando la presenza dell’artista nei principali mercati digitali europei.

I biglietti per assistere al concerto possono essere già acquistati in tutti i punti vendita abituali e su TicketOne, oltre che attraverso i canali Ticket Service Calabria.

 

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

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