Centrale Preneste Teatro, Pinolo

Domenica 15 marzo 2026 alle 16.30

 

Per la rassegna Infanzie in gioco in programma a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) domenica 15 marzo alle 16.30 Ruotalibera Teatro e la Compagnia Nardinocchi/Matcovich portano sul palco lo spettacolo per tutta la famiglia “Pìnolo”. In scena ci sono Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva.
Tutto ha inizio con la costruzione di due sagome in legno, che i bambini e le bambine in sala sono chiamati a vestire per rappresentare lo stereotipo del maschio e della femmina; poi le due sagome cadono e il loro crollo dà inizio alla fiaba: Pina, una bambina esclusa dagli amici per non essere “abbastanza maschio” né “abbastanza femmina”, non capita nel profondo dai suoi genitori, riuscirà attraverso l’incontro di un Pino e di una Lumaca, animale ermafrodita per natura, a sentirsi libera di scoprire e mostrare la propria parte maschile senza vergogna. Nello spettacolo non ci sono musiche, ma un forte lavoro sui suoni, riprodotti direttamente in scena dagli attori; anche questi, come le parole, dialogano con i gesti, i movimenti, le partiture fisiche della danzatrice.
Pìnolo è uno spettacolo dove, attraverso l’unione del linguaggio del teatro e quello della danza, si racconta la fiaba di una bambina che desidera andare oltre gli stereotipi di genere, scoprendo e mostrando la propria parte maschile senza vergogna.
Adatto dai 6 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.
Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Pìnolo
Della compagnia Nardinocchi/Matcovich
Con Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich, Noemi Piva
Scena: Ri.Creativity Di Rossella Amoretti e Francesco Persico
Oggetti di scena: Leo Paride Matteo Pallotta
Costumi: Gabriella Manente
Luci: Chiara Saiella
Una produzione Ruotalibera Teatro

