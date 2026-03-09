Centrale Preneste Teatro, Pinolo

Domenica 15 marzo 2026 alle 16.30

Per la rassegna Infanzie in gioco in programma a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) domenica 15 marzo alle 16.30 Ruotalibera Teatro e la Compagnia Nardinocchi/Matcovich portano sul palco lo spettacolo per tutta la famiglia “Pìnolo”. In scena ci sono Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva.

Tutto ha inizio con la costruzione di due sagome in legno, che i bambini e le bambine in sala sono chiamati a vestire per rappresentare lo stereotipo del maschio e della femmina; poi le due sagome cadono e il loro crollo dà inizio alla fiaba: Pina, una bambina esclusa dagli amici per non essere “abbastanza maschio” né “abbastanza femmina”, non capita nel profondo dai suoi genitori, riuscirà attraverso l’incontro di un Pino e di una Lumaca, animale ermafrodita per natura, a sentirsi libera di scoprire e mostrare la propria parte maschile senza vergogna. Nello spettacolo non ci sono musiche, ma un forte lavoro sui suoni, riprodotti direttamente in scena dagli attori; anche questi, come le parole, dialogano con i gesti, i movimenti, le partiture fisiche della danzatrice.

Pìnolo è uno spettacolo dove, attraverso l’unione del linguaggio del teatro e quello della danza, si racconta la fiaba di una bambina che desidera andare oltre gli stereotipi di genere, scoprendo e mostrando la propria parte maschile senza vergogna.

Adatto dai 6 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Pìnolo

Della compagnia Nardinocchi/Matcovich

Con Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich, Noemi Piva

Scena: Ri.Creativity Di Rossella Amoretti e Francesco Persico

Oggetti di scena: Leo Paride Matteo Pallotta

Costumi: Gabriella Manente

Luci: Chiara Saiella

Una produzione Ruotalibera Teatro

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu -www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/