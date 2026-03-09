Teatro del Lido, Giornata studi su Andrea Camilleri

sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22

Scuola d’Arte Poetica e di Comunità presentaGiornata studi su Andrea Camillerisabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22laboratori – proiezioni – incontri – teatro – musicaa cura di Flavia Gallo, Elisabetta Proietti, Pino Cangialosiin collaborazione con Fondo Andrea Camilleripartecipano Mariolina Camilleri, Pino Cangialosi, Flavia Gallo, Cinzia Maccagnano, Elisabetta Proietti, Valentina Rizzi, Gilberto Scaramuzzo, allievi/eingresso gratuito

Domenica 14 marzo dalle 10 alle 22 la Scuola d’Arte Poetica e di Comunità del Teatro del Lido presenta una Giornata studi su Andrea Camilleri dedicata alla vita artistica dello scrittore, regista e sceneggiatore per celebrare la sua eredità artistica e civile. L’ingresso è gratuito.

Un’intera giornata tra laboratori per grandi e piccoli, presentazione del libro Il canto del mare (Salani Editore) di Maurizio Di Giovanni e Mariolina Camilleri, proiezioni, lezioni, reading, il seminario dal titolo Andrea Camilleri e il metodo mimico di Orazio Costa promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Dipartimento di Scienze della formazione e MimesisLab dell’Università degli Studi Roma Tre.

Tanti momenti per ripercorrere il lascito culturale e non solo di un intellettuale che ha attraversato il Novecento scrivendo per il teatro, la televisione, la radio e la letteratura, che ha raccontato la Sicilia e l’Italia con ironia, passione e impegno creando una lingua inconfondibile che intreccia siciliano e italiano e che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici della letteratura, il commissario Montalbano.

Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.

sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22

Laboratori – proiezioni – incontri – teatro – musica

Scuola d’Arte Poetica e di Comunità

GIORNATA STUDI SU ANDREA CAMILLERI

ore 10.30-13.30 • seminario

IL MOVIMENTO DELLE PAROLE

Andrea Camilleri e il metodo mimico di Orazio Costa

seminario

promosso da Fondo Andrea Camilleri,

Dipartimento di Scienze della formazione e MimesisLab dell’Università degli Studi Roma Tre

in collaborazione con Fondazione Roma

a cura di Elisabetta Proietti

conduce Gilberto Scaramuzzo

fotografia e video di Simona Altieri

per le iscrizioni inviare una mail a promozione@teatrodellido.it

fino a esaurimento posti

ore 15 – 16.30 • incontro

SCRITTO E ORALE

Andrea Camilleri contastorie

con Flavia Gallo, Elisabetta Proietti, Alessandra Mortelliti, Paola Pau, Gilberto Scaramuzzo, Patrizia Severi, Pino Cangialosi

ore 16.30 – 18 • presentazione e laboratorio

CAMILLERI E L’INFANZIA

presentazione del libro Il canto del mare, Salani Editore

di Maurizio De Giovanni e Mariolina Camilleri

con Mariolina Camilleri e Valentina Rizzi

in collaborazione con la libreria Bibliolibrò

a seguire laboratorio per bambini/e dai 6 anni

per le iscrizioni inviare una mail a promozione@teatrodellido.it

fino a esaurimento posti

ore 18.-19.30 • letture

A MICROFONO APERTO

leggere insieme Andrea Camilleri

a cura di Cristina Cau e Lavinia Polzella

in collaborazione con il MimesisLab dell’Università degli Studi Roma Tre

Opere di Camilleri a disposizione di lettori e lettrici, è possibile portare con sé un’opera

Si ringrazia la Biblioteca Elsa Morante di Ostia Lido

ore 19.30 • aperitivo

APERITIVO SICILIANISSIMO

ore 20.30 • musica – reading

SONATA CON PAROLA

E ALTRE METAMORFOSI

concerto e reading

a cura di Flavia Gallo, Pino Cangialosi

con Cinzia Maccagnano e l’Orchestra FanfarOne del Teatro del Lido di Ostia

Omaggio alla passione per la musica di Andrea Camilleri con letture di testi politici e teatrali.