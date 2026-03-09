Teatro del Lido, Giornata studi su Andrea Camilleri

sabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22
Scuola d’Arte Poetica e di Comunità presentaGiornata studi su Andrea Camillerisabato 14 marzo dalle ore 10 alle ore 22laboratori – proiezioni – incontri – teatro – musicaa cura di Flavia Gallo, Elisabetta Proietti, Pino Cangialosiin collaborazione con Fondo Andrea Camilleripartecipano Mariolina Camilleri, Pino Cangialosi, Flavia Gallo, Cinzia Maccagnano, Elisabetta Proietti, Valentina Rizzi, Gilberto Scaramuzzo, allievi/eingresso gratuito
Domenica 14 marzo dalle 10 alle 22 la Scuola d’Arte Poetica e di Comunità del Teatro del Lido presenta una Giornata studi su Andrea Camilleri dedicata alla vita artistica dello scrittore, regista e sceneggiatore per celebrare la sua eredità artistica e civile. L’ingresso è gratuito.
Un’intera giornata tra laboratori per grandi e piccoli, presentazione del libro Il canto del mare (Salani Editore) di Maurizio Di Giovanni e Mariolina Camilleri, proiezioni, lezioni, reading, il seminario dal titolo Andrea Camilleri e il metodo mimico di Orazio Costa promosso dal Fondo Andrea Camilleri e dal Dipartimento di Scienze della formazione e MimesisLab dell’Università degli Studi Roma Tre.
Tanti momenti per ripercorrere il lascito culturale e non solo di un intellettuale che ha attraversato il Novecento scrivendo per il teatro, la televisione, la radio e la letteratura, che ha raccontato la Sicilia e l’Italia con ironia, passione e impegno creando una lingua inconfondibile che intreccia siciliano e italiano e che ha dato vita a uno dei personaggi più iconici della letteratura, il commissario Montalbano.
Il Teatro del Lido di Ostia è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.
Laboratori – proiezioni – incontri – teatro – musica
Scuola d’Arte Poetica e di Comunità
GIORNATA STUDI SU ANDREA CAMILLERI
ore 10.30-13.30 • seminario
IL MOVIMENTO DELLE PAROLE
Andrea Camilleri e il metodo mimico di Orazio Costa
seminario
promosso da Fondo Andrea Camilleri,
Dipartimento di Scienze della formazione e MimesisLab dell’Università degli Studi Roma Tre
in collaborazione con Fondazione Roma
a cura di Elisabetta Proietti
conduce Gilberto Scaramuzzo
fotografia e video di Simona Altieri
per le iscrizioni inviare una mail a promozione@teatrodellido.it
fino a esaurimento posti
ore 15 – 16.30 • incontro
SCRITTO E ORALE
Andrea Camilleri contastorie
con Flavia Gallo, Elisabetta Proietti, Alessandra Mortelliti, Paola Pau, Gilberto Scaramuzzo, Patrizia Severi, Pino Cangialosi
ore 16.30 – 18 • presentazione e laboratorio
CAMILLERI E L’INFANZIA
presentazione del libro Il canto del mare, Salani Editore
di Maurizio De Giovanni e Mariolina Camilleri
con Mariolina Camilleri e Valentina Rizzi
in collaborazione con la libreria Bibliolibrò
a seguire laboratorio per bambini/e dai 6 anni
ore 18.-19.30 • letture
A MICROFONO APERTO
leggere insieme Andrea Camilleri
a cura di Cristina Cau e Lavinia Polzella
in collaborazione con il MimesisLab dell’Università degli Studi Roma Tre
Opere di Camilleri a disposizione di lettori e lettrici, è possibile portare con sé un’opera
Si ringrazia la Biblioteca Elsa Morante di Ostia Lido
ore 19.30 • aperitivo
APERITIVO SICILIANISSIMO
ore 20.30 • musica – reading
SONATA CON PAROLA
E ALTRE METAMORFOSI
concerto e reading
a cura di Flavia Gallo, Pino Cangialosi
con Cinzia Maccagnano e l’Orchestra FanfarOne del Teatro del Lido di Ostia
Omaggio alla passione per la musica di Andrea Camilleri con letture di testi politici e teatrali.